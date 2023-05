PSG : Daniel Riolo radical concernant l'avenir de Christophe Galtier !

Christophe Galtier pourrait diriger son dernier match sur le banc du PSG samedi soir contre Clermont.

Officiellement champion de France depuis le week-end dernier et son match nul à Strasbourg, le Paris Saint-Germain doit désormais penser au futur et à préparer la saison prochaine de la meilleure façon. Et le lourd chantier parisien commencera par l'entraîneur puisque Christophe Galtier est annoncé partant. Dans l'After Foot sur RMC, Daniel Riolo a exigé aux dirigeants du PSG de nommer leur futur entraîneur au lendemain des festivités et du dernier match contre Clermont.

"Une anomalie que Galtier ait été nommé à ce poste"

"On n'a pas envie que le cirque continue. Galtier défend sa place et estime mériter parce qu'il est champion. La normalité c'est d'être champion au PSG avec huit titres sur les dix dernières années. Maintenant, il faut remballer le sac et la doudoune. Non, Christophe Galtier ne mérite pas de rester une deuxième saison, c’est une anomalie qu’il ait été nommé à ce poste", a analysé Daniel Riolo.

"Maintenant, il faut passer à autre chose. On est tous très pressés de savoir qui sera le prochain entraîneur du PSG. On attend l'interview de Nasser Al-Khelaïfi à ce sujet. Pire que tout ce serait qu'on entende des noms, que les rumeurs commencent, et que l'entraîneur arrive au dernier moment avec un effectif quasiment fait", a ajouté l'éditorialiste RMC.

"Lundi, le nouvel entraîneur doit être là"

La voix de l'After Foot insiste sur le fait que le PSG doit nommer son nouvel entraîneur au plus vite : "Non, l'entraîneur doit être nommé très vite pour qu'il ait son mot à dire, pour qu’il ait son mot à dire sur la façon dont va jouer l’équipe et qu’on puisse orienter le recrutement pour aller vers lui, les choix qu’il aura envie de faire. On a envie de concret, de sortir de cette saison, de tout effacer".

"Il faut aussi savoir si Campos va rester, que le recrutement ne se fasse pas au dernier moment et qu'on avance. Les supporters du Paris Saint-Germain ont besoin d’annonces fortes et concrètes. Samedi, il va y avoir une fête pour le titre, mais il faut rapidement du concret et des annonces fortes. Lundi prochain, l’entraîneur doit être là pour avoir son mot à dire sur le recrutement", a conclu Daniel Riolo.

Plusieurs noms circulent pour prendre la suite de Christophe Galtier dans les prochaines semaines, à commencer par ceux de Luis Enrique, priorité numéro 1 du club de la capitale depuis une semaine, de José Mourinho ou encore de Thiago Motta. Ces trois coachs sont les grands favoris, mais pour le moment aucun accord n'a été trouvé avec l'un des trois.