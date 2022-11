PSG : Dani Alves fracasse Kylian Mbappé

Le latéral brésilien a envoyé un petit tacle bien senti à son ancien coéquipier, Kylian Mbappé.

En un peu plus d'un an, l'image de Kylian Mbappé aux yeux d'énormément de personnes dans le monde a énormément changé. Véritable phénomène du football mondial, l'attaquant du PSG était très apprécié mais a vu son image être terni par ses caprices au Paris Saint-Germain et le feuilleton concernant son avenir et son non départ au Real Madrid.

"Ceux qui jouent en attaque avec lui sont plus des phénomènes que lui"

Autre point qui ne joue pas en la faveur du champion du monde 2018 ce sont ses relations avec ses coéquipiers et notamment avec Neymar. Le Parisien avait notamment indiqué que Kylian Mbappé a souhaité faire partir le Brésilien l'été dernier ce qu'à mal pris ce dernier. Le Français a même confessé que sa relation avec le Brésilien est faite de hauts et de bas.

Daniel Alves connaît bien Kylian Mbappé car il a évolué avec lui dans la capitale française, mais le Brésilien a également jouer aux côtés de Lionel Messi et Neymar durant sa carrière de joueur. Et forcément, Dani Alves, qui n'a jamais eu la langue dans sa poche, a un avis particulièrement tranché sur les relations entre les trois joueurs de la MNM et la volonté de Kylian Mbappé d'être mis en avant au détriment des deux autres.

"Si Mbappé donne le ballon à Messi et Neymar, il marquera 150 buts"

Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, Dani Alves a clairement choisi son camp, envoyant un tacle digne de ce nom à Kylian Mbappé : "Un grand joueur doit toujours savoir et comprendre avec qui il joue, tes coéquipiers enrichissent tes qualités. Mbappé est un phénomène qui n'a toujours pas compris que ceux qui jouent en attaque avec lui sont plus phénomènes que lui".

"Neymar et Messi sont uniques : ils voient et font des choses que personne ne voit ou ne peut faire. Tu dois être intelligent pour profiter du potentiel de Neymar et Messi, ce sont deux génies du football. Moi, je pense que je manie bien le ballon, mais quand je jouais avec Leo, je lui donnais. Et si je joue avec Ney, je lui donne aussi. Si Mbappé donne le ballon à ces deux-là, il marquerait 150 buts", a ajouté l'ancien du PSG et du Barça.

Un message clair de la part de Dani Alves. Si Kylian Mbappé veut favoriser ses statistiques au détriment des deux autres attaquants du PSG, ça ne marchera pas, en revanche, il a effectivement tout à gagner si la relation sur le terrain entre les trois est exceptionnelle car aucune défense adverse ne pourra leur résister et le club de la capitale empilera les buts marqués. Reste à savoir si Kylian Mbappé va écouter les conseils de son aîné.