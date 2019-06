PSG - Coutinho, déjà le temps des premières négociations ?

Le club de la capitale aurait entamé des discussions avec le clan de l'international brésilien en vue d'un transfert cet été.

À l'heure où l'avenir de Neymar semble s'écrire en pointillés du côté du , le club de la capitale oeuvre en coulisses pour préparer son recrutement estival. Si la piste menant à Matthijs De Ligt est celle faisant actuellement la une de la presse et le plus de bruit, le champion de en titre, toujours à la recherche d'un renfort au milieu de terrain, prospecte bien évidemment en secret et a plusieurs cibles pour le mercato estival.

Une des pistes du Paris Saint-Germain mènerait à Philippe Coutinho. En effet, l'international brésilien, qui sort d'une saison décevante avec le est annoncé sur le départ. Depuis plusieurs semaines, le PSG est annoncé comme l'une des probables destinations de l'ancien de , notamment grâce au fort contingent brésilien présent dans le club, mais aussi a la capacité du club de la capitale de payer la somme demandée par les Blaugrana.

Un échange Neymar-Coutinho ?

Et selon Sky Sports, des négociations ont débuté entre le PSG et Philippe Coutinho. Auteur d'un doublé face à la , Philippe Coutinho a brillé pour son premier match de Copa America. Le Brésilien serait déterminé à quitter le FC Barcelone cet été où il n'a pas réellement réussi à s'adapter au schéma d'Ernesto Valverde. Si a affiché un fort intérêt pour Philippe Coutinho, selon Skysports, le Brésilien ne souhaiterait pas rejoindre les Red Devils, en raison notamment de son passé chez les Reds, l'ennemi juré.

Le PSG serait donc en pole position pour accueillir Philippe Coutinho. Il faut dire que les clubs européens ayant les moyens de s'offrir le meneur de jeu sont peu nombreux. Qui plus est, à l'heure où le FC Barcelone serait le grand favori pour arracher Neymar au PSG, un échange entre les deux joueurs pourrait arranger tout le monde. En effet, pour les Blaugrana, Philippe Coutinho serait un moyen de faire baisser le prix de Neymar.

Si l'intérêt du PSG pour le meneur de jeu brésilien se confirme, le club de la capitale n'aurait rien à débourser si jamais il se séparait de Neymar et décidait de recruter Philippe Coutinho. Encore faut-il que le PSG se décide réellement à vendre Neymar et que le Barça soit la destination de l'attaquant brésilien pour espérer un tel arrangement, mais si ce n'est pas le cas, le club de la capitale pourrait très bien purement et simplement acheter le meneur de jeu brésilien.