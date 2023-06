PSG – Christophe Galtier va-t-il déjà retrouver de l'emploi?

En partance du PSG bien qu'officiellement toujours en poste, Christophe Galtier pourrait déjà avoir retrouvé de l'emploi. Explications.

Ce n'est qu'une question d'heures, de jours ou de semaines. Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines déjà, Christophe Galtier est pourtant toujours officiellement en poste au PSG. Pas que le club compte encore sur lui mais qu'il attend tout simplement la nomination de son nouveau coach pour le libérer. Et comme ce dossier prioritaire traîne en longueur, Galette est toujours là. Mais cet acte de présence pourrait bientôt prendre fin : l'entraîneur français pourrait déjà retrouver de l'emploi.

Galtier déjà de retour sur un banc?

Bien que toujours officiellement en poste au PSG, Christophe Galtier n'est pas dupe et travaille déjà à son futur. Si son nom circulait ces dernières semaines à Naples, c'est le non moins étonnant choix de Rudi Garcia qui a finalement été posé. Un temps cité du côté de l'OM et de West Ham, ces pistes n'ont pas mené bien loin. C'est donc, comme de plus en plus de joueurs européens ces derniers temps, du côté des championnats exotiques qu'il pourrait se tourner.

Selon FootMercato, l'Arabie Saoudite voudrait profiter de l'aura parisienne qui tourne encore autour de lui pour l'attirer dans le Golfe. Actuellement sans entraîneur, c'est le club d'Al Shabab qui aurait été choisi pour accueillir l'ancien entraîneur de Nice avec qui des contacts ont été ouverts. Quatrième cette saison, le club de Riyad espère jouer le titre la saison prochaine. Si le deal abouti, Christophe Galtier retrouvera à Al Shabab l'ancien parisien Grzegorz Krychowiak et l'ex-sévillan Ever Banega.