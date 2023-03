PSG : Christophe Dugarry envoie un message fort à Christophe Galtier

L'ancien joueur de l'OM est revenu sur le nouvel échec du PSG en Ligue des champions et a donné un conseil à Christophe Galtier.

La tête de Christophe Galtier est mise à prix. Après l'élimination précoce du PSG contre le Bayern Munich, l'entraîneur français a désormais une épée de damoclès sur la tête. Tout autre résultat que le titre scellerait son aventure dans le club de la capitale, et même s'il venait à remporter la Ligue 1, son avenir ne serait pas assuré et pour beaucoup d'observateurs, il doit partir. Au micro de RMC, Christophe Dugarry, qui estime que l'élimination du PSG est méritée, a demandé à Christophe Galtier de redevenir lui même.

"Je n'aime pas qu'ils se protègent avec Campos"

"Ça me fait plaisir qu’ils soient éliminés. Pourquoi ? Parce que quand tu travailles mal tu n’es pas récompensé. Je suis peut-être un rêveur mais j’aime que les clubs qui travaillent bien soient récompensés, là ça fait 10 ans que ça travaille mal. Une révolution plus ou moins importante a lieu tous les ans : ça change de directeur sportif, ça achète des joueurs… Mais il y a un déficit de compétence. Il y a une incompétence incroyable, au plus haut niveau", a lancé le champion du monde 1998.

"Ce que je n'aime pas avec Galtier, c'est qu'avec Luis Campos ils se protègent, comme ils sont venus l'un avec l'autre, alors que les problèmes sont liés dès le départ à la construction de l'équipe. C'est un constat qu'il faut faire quand on est lucide et qu'on est entraîneur. Et ce n'est pas bien de s'attaquer à un jeune de 17 ans. Galette, sincèrement ce n'est pas bien", a ajouté Christophe Dugarry.

"Prends les choses en main !"

L'ancien attaquant de l'OM aimerait revoir le vrai Christophe Galtier et sa force de caractère : "Son analyse d'après-match est à côté de la plaque. Maintenant, j’ai envie de lui lancer un message à Galette : 'Reste Galette mais tu as du caractère, tu n’as pas peur, alors prends les choses en main ! Tu es comme les autres ! Tu t'es ridiculisé Galette mais tu as la force pour pouvoir décider".

"De toute façon, il est éliminé. Il en sortirait grandi. Même si tu te met les mecs à dos, que les joueurs font tout pour le virer, tu en sortira grandi. On dira il a du tempérament, du caractère et de la force. S'il se fait virer pour ses positions, tanpis pour le PSG, il rebondira et prendra un pactole", a ajouté le consultant de retour sur les ondes de RMC.

"Là le problème, c'est qu'il a tout faux là alors qu’il a du caractère et de la force. Ce n'est pas Galette ce que je vois sur le banc et dans ses analyses. Il y a un an je pensais que c'était le meilleur entraîneur français. Il est où le meilleur entraîneur français ? Montre-leur ! Je sais que tu as le caractère pour le faire ! (…) Comment il a pu dire que Paris ne jouait pas la saison sur ce match ? Mon dieu, ce n'est pas possible de faire cette analyse !"

, a conclu Christophe Dugarry. On espère tous que Christophe Galtier aura reçu le message.