PSG, Cauet : "Icardi ? Paris a recruté un top joueur"

Passé dans l'encadrement des jeunes de l'Inter Milan, l'ancien milieu de terrain a vu évoluer l'Argentin et est convaincu de son apport au PSG.

Prêté avec option d'achat en provenance de l'Inter Milan, Mauro Icardi vient renforcer un secteur offensif du déjà brillant. Mis sur la touche par le club italien, pas pour son niveau mais pour son comportement, l'Argentin reste un attaquant référencé mais sera en concurrence avec Edinson Cavani. Dans une interview accordée à L'Equipe, Benoît Cauet, ancien technicien des équipes de jeunes de l' , a vu Mauro Icardi, arrivé en 2013, évoluer chez les Nerazzurri et est convaincu de l'apport de l'Argentin pour le PSG.

"Déjà, c'est un joueur de très haut niveau. Si je devais décrire son profil et le comparer à un attaquant, je dirais que c'est un peu Trezeguet. Il est très très fort dans les dix-huit mètres. Il a les déplacements, de la présence, il est très adroit. Il est d'une rare régularité au-dessus des 25 buts. Après, il est capable aussi, et même si ce n'est pas sa caractéristique principale, de faire le jeu. Du fait de sa formation au , il a une technique qui lui permet d'être capable d'être efficace dos au but, dans le jeu en appui-remises. Techniquement, il est solide. Je le trouve très complet", a analysé l'ancien de l'Inter Milan.

"Pas un hasard s'il a été capitaine de l'Inter"

"Oui c'est une plus value pour le PSG. Je pense que Paris a recruté un top joueur. Là, il y a une armada offensive. Je trouve que c'est un joueur différent de ce qu'ils ont déjà. Cavani a besoin de travailler pour l'équipe, d'essorer les défenses pour être efficace. Icardi, c'est différent. Il est dans les dix-huit mètres et est à l'affût. C'est une personne très sûre. Regardez ses statistiques. Quelqu'un qui a une base de 20-25 buts par saison ne peut être que professionnel. Et ce n'est pas un hasard s'il a été capitaine de l'Inter Milan, cela montre sa dimension dans le vestiaire", a ajouté l'entraîneur de Concarneau.

Benoît Cauet n'est pas inquiet concernant la capacité de Mauro Icardi à gérer la concurrence : "Thomas Tuchel va se retourner dans son vestiaire et se dire : je peux mettre lui ou lui ou lui. (Rires.) Il va avoir un choix incroyable. Après, sur l'association, ce sera à lui de voir, de trouver une forme d'équilibre. Ce que je sais, c'est qu'Icardi peut être efficace seul devant et qu'il est en capacité d'avoir quelqu'un à côté de lui et de s'adapter à lui".

Enfin, contrairement aux idées reçues, il a défendu le bilan de l'Argentin au plus haut niveau européen : "Il a subi le fait que l'Inter Milan traverse une période moins dorée mais je ne suis pas inquiet par rapport à ça. Regardez ses stats en Coupes d'Europe, elles sont bonnes (21 matches, 10 buts, dont 4 buts en 6 matches de C1 ndlr). La , c'est une compétition qui peut l'aider à confirmer que c'est un grand attaquant".