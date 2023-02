PSG - Campos prend cher pour son comportement : « Il doit rester à sa place! »

Les révélations des derniers jours sur les tensions entre Luis Campos et le vestiaire attisent les réactions. Le Portugais doit «rester à sa place».

Ces derniers jours, les fuites autour de tensions interne au PSG se multiplient et révèlent des rancunes à tous les étages du club : entre joueurs, entre Nasser al-Khelaïfi et certains joueurs, entre Luis Campos et certains joueurs. Et c'est ce dernier point qui fait le plus parler, d'aucuns pointant un vrai problème profond qui pourrit le quotidien. Pour le plateau du Canal Football Club, le directeur du football doit tout simplement rester à sa place.

Campos doit rester à sa place

Particulièrement énervé par la situation, Olivier Dacourt parle même « [d']un scandale. Il faut que chacun reste à sa place. Cela n'arrive jamais dans les grands clubs. Il met Galtier en porte-à-faux. Mais on est où? C'est un désaveu. La passion? Mais tout le monde est passionné, il n'y a pas que lui. Ce n'est pas une excuse. » Pour Laure Boulleau, cela retransmet la crispation qui existe au sein du club : « Cela traduit un manque de sérénité dans le club, et aussi entre Galtier et Campos. Il n'y a pas de binôme. Et il ne fait même pas cela pour faire le show. C'est un aveu de la perte d'autorité de son coach. »

Selon Habib Beye enfin, c'est un grave problème structurel pourtant récurrent à Paris : « C'est impossible de voir un dirigeant venir devant l'entraîneur. Et ce n'est pas la première fois. Contre Monaco et Angers, c'était déjà le cas. À un moment donné, les dirigeants doivent rester à leur place. Un coach a besoin de légitimité. Campos va s'approprier une forme de révolte pour son équipe, ce serait le plus grand danger pour Galtier. On ne peut pas valider ce comportement. Il n'est même pas salarié du PSG. »