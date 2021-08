PSG : Brest étudie un retour de Bandiougou Fadiga

Le jeune milieu PSG pourrait faire son retour dans le Finistère. Il n'entre pas dans les plans de Mauricio Pochettino.

Quatre petits matchs amicaux démarrés en tant que remplaçant, et c'est bien tout ! Depuis la reprise du PSG, Bandiougou Fadiga s'est contenté de quelques minutes de temps de jeu en sortie de banc durant la préparation et rien de plus.

Après son prêt à Brest, où il a finalement peu joué, le milieu de terrain n'a pas réussi à faire changer d'avis Mauricio Pochettino. Alors qu'il commençait à gagner du temps de jeu avec Thomas Tuchel, l'éviction de l'entraîneur allemand aura bouleversé l'aventure parisienne du jeune Titi.

Deux options se présentent à lui

En effet, depuis son arrivée au PSG, le technicien argentin ne compte pas sur lui. Et toujours pas plus depuis la reprise donc. Fadiga s'entraîne donc à l'écart du groupe pro et des U19, comme pour lui signifier qu'il doit désormais trouver une porte de sortie.

A un an de la fin de son contrat, deux options s'offrent à lui : trouver un club capable de poser l'argent sur la table en vue d'un transfert sec ou prolonger puis être prêté dans la foulée avec option d'achat.

Ces dernières heures, Brest, où il a été prêté, a ouvert les discussions avec Paris pour le faire revenir. A deux jours de la fin du mercato, les Bretons attendent encore un défenseur, un milieu de terrain défensif (qui devrait être Lucien Agoumé), un joueur de côté, un attaquant et pourrait perdre le polyvalent Romain Faivre.