PSG-Bordeaux (3-0) : Un PSG vainqueur mais sifflé par son public

Quatre jours après son élimination face au Real Madrid en Ligue des champions, le PSG retrouvait le Parc pour la réception des Girondins de Bordeaux.

Mbappé épargné par les sifflets

Dans une ambiance hostile, avec des supporters parisiens sifflant copieusement leur équipe (à l'exception de Mbappé) le PSG n'a pas eu besoin de forcer son talent pour se défaire de la lanterne rouge.

C'est pourtant Bordeaux qui tentait de profiter de ce climat particulier en lançant la première banderille après quelques secondes de jeu avec une frappe de Rémi Oudin qui était détournée par Navas (ce dernier étant aligné dans les buts à la place de Donnarumma).

Et comme souvent depuis le début de la saison, c'est Kylian Mbappé qui débloquait la situation : bénéficiant d'un caviar de Wijnaldum, l'attaquant n'avait plus qu'à fusiller Poussin, le portier des Girondins (24e).

Jouant par intermittence, le PSG profitait de la faiblesse de son adversaire pour corser l'addition en deuxième période.

La défense bordelaise toujours aussi défaillante

A la 52e minute de jeu, Neymar portait le score à 2-0 et ce but était accueilli par un mélange d'applaudissements et de sifflets de la part des supporters parisiens.

Quatre minutes plus tard, Wijnaldum était fauché dans la surface par Marcelo. L'arbitre accordait un penalty puis, après consultation de la VAR, l'annulait pour une position de hors-jeu de Mbappé au départ de l'action.

Défense la plus poreuse de Ligue 1, incapable de préserver sa cage inviolée depuis le début de la saison, Bordeaux encaissait un troisième but juste après l'heure de jeu après un petit festival de Paredes dans la surface : après une feinte mettant dans le vent deux Girondins, il expédiait une frappe lourde sous la transversale (61e).

L'article continue ci-dessous

Avec un tel écart au score et de niveau, le PSG gérait tranquillement son avance dans la dernière demi-heure. Il fallait d'ailleurs attendre la 87e minute pour revoir le PSG dangereux avec une frappe de Messi qui heurtait le poteau.

Au coup de sifflet final, malgré la victoire, le public du Parc des princes conspuait son équipe. Les joueurs du PSG devront montrer bien plus sur le terrain s'ils veulent se réconcilier avec les supporters et faire oublier leur élimination en Ligue des champions.