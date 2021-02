PSG, Beye tacle Neymar sur son style de vie

L'ancien joueur de l'OM s'en prend à l'attaquant du PSG et à son style de vie.

Alors que Neymar a été défendu par son entraîneur Mauricio Pochettino qui a refusé de faire un lien entre sa nouvelle lésion et la prédilection du Brésilien pour la fête.

Ce n'est pas l'avis de Habib Beye, l'ancien défenseur de l'OM estime que les deux styles de vie ne sont pas compatibles.

"Il n’y a pas d’équilibre entre la fête et avoir une vie de sportif de très, très haut niveau comme lui. Surtout si vous voulez être au niveau des Messi et des Ronaldo, et il peut prétendre à l’être parce qu’il a un talent exceptionnel et que c’est un génie du football", a considéré l’ancien défenseur marseillais sur le plateau du Canal Sports Club.

"Quand je l’entends déclarer que la fête est importante pour lui pour déconnecter, je me dis ‘aujourd’hui, s’il t’arrive ça… Voilà, il n’y a pas de hasard. Mais tu l’assumes, donc il n’y a pas de hasard’. Ce qui est sûr c’est que ce n’est pas compatible.", regrette ainsi Beye.

"J'ai parlé avec Ney dès que sa blessure est apparue. Il a déjà exprimé sa tristesse et sa douleur de ne pas pouvoir aider l'équipe pour les échéances à venir en Ligue 1 et en coupe. On va tout faire pour l'aider à revenir le plus rapidement possible afin que mentalement il soit bien. Maintenant, on le connaît. C'est garçon très fort. On voit quelqu'un de très attachant qui donne tout pour l'équipe. C'est un plaisir de travailler avec lui, il est très professionnel et montre chaque jour son engagement pour le club et ses partenaires. On lui souhaite un rétablissement le plus rapide possible.", a confié pour sa part l'entraineur parisien Mauricio Pochettino en conférence de presse.

Pour rappel, le Brésilien souffre d’une lésion à l’adducteur gauche et ce souci va le contraindre à rester immobiliser pendant quatre semaines au minimum.

L’ancien barcelonais doit faire une croix sur plusieurs matches importants, dont celui qui se profile contre le Barça en 8e de finale de la Ligue des Champions. L’intéressé se faisait une joie de pouvoir participer à ce grand rendez-vous continental, et devoir fausser compagnie à ses coéquipiers au dernier moment l’a rempli de tristesse.