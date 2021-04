PSG - Bayern Munich, Et si Lewandowski était de retour ?

Annoncé forfait pour quatre semaines, Lewandowski ferait tout son possible pour être de retour pour le match retour contre le PSG.

Et si les supporters du PSG avaient crié victoire trop vite ? Il y a deux jours, la sélection polonaise et le Bayern Munich annonçaient que Robert Lewandowski s’était blessé lors de la trêve internationale et souffrait d’un étirement ligamentaire du genou droit. Cette blessure mettait donc un terme à une présence pour le choc contre le PSG en quarts de finale de la Ligue des Champions, remake de la dernière finale de C1, puisque ce sont quatre semaines d’absence qui ont été annoncées.

Oui mais voilà, il se pourrait bien que Lewandowski fasse tout son possible pour être de retour plus vite que prévu. Bien évidemment, il ne sera pas présent pour la manche aller contre le club parisien qui se tiendra mercredi prochain à l’Allianz Arena mais l’ancien du Borussia Dortmund a pour objectif d’être remis sur pied pour le match retour au Parc des Princes.

Ayant toujours été loué pour son professionnalisme en dehors des terrains avec un régime poussé à l’extrême et une lecture de son corps approfondi, Robert Lewandowski se veut optimiste dans le fait de déjouer les pronostics des médecins du Bayern Munich d’après Kicker.

Peut-il y arriver ? Neymar avait lui aussi fait tout son possible pour revenir à temps pour la double confrontation contre le Barça mais avait finalement dû entendre raison et n’est revenu que quelques semaines plus tard. Toujours est-il que le résultat du match aller pourrait grandement influencer la décision de l’attaquant polonais et du Bayern.

En effet, le média allemand avance qu’à la différence de leur buteur, les dirigeants bavarois ne seraient pas forcément très emballés d’avancer le retour de Lewandowski et prendre de gros risques qui pourraient handicaper la fin de saison du club, lancé dans la course au titre en Bundesliga et en Ligue des Champions.

De son côté, « Lewi » a également en tête l’Euro 2021 avec la Pologne et un retour anticipé suivi d’une potentielle rechute pourraient mettre à mal cette participation. Prendra-t-il ce risque ? Le doute est permis et ne sera réellement levé que le 13 avril prochain, date du match retour entre le PSG et le Bayern Munich.