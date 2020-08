PSG-Bayern - Deco : "Neymar ne doit pas changer, il est meilleur que Lewandowski"

L'ancien joueur de Porto puis du Barça met Neymar au même niveau que Messi et Ronaldo à l'approche de la finale de Ligue des champions.

Deco a toujours eu les choses bien en main et estime aujourd'hui que le seul qui puisse faire de l'ombre à Leo Messi et Cristiano Ronaldo s'appelle Neymar Da Silva, qui a mené le PSG à sa première finale de , ce dimanche face au Bayern.

"La finale a beaucoup de poids quand il s'agit de dire qui est le meilleur et Lewandowski est un grand joueur, un crack, peut-être le meilleur attaquant dans le domaine qui existe, mais Neymar est différent et se situe au même niveau que Messi et Cristiano Ronaldo" a-t-il déclaré dans une interview exclusive avec Goal.

Selon l'ancien joueur du et du , "Neymar a changé il y a longtemps et c'est ce qui vous donne l'expérience et la maturité nécessaires pour faire face à certaines choses" . Pour Deco, "un joueur de ce niveau a été utilisé au maximum pendant des années car il a commencé très jeune" , donc "il est maintenant à un point de sa carrière où il a atteint la maturité de comprendre le jeu et son propre corps" .

"Neymar s'amuse, il ne doit jamais changer"

Neymar semble plus fort et plus robuste physiquement mais "il ne perdra jamais son essence car c'est son jeu, il n'a pas à changer car il est déjà un joueur différent et on ne peut pas lui demander d'être un joueur qu'il n'est pas" . À cet égard, Deco ne doute pas que "Neymar est heureux sur le terrain, il sait qu'il doit dribbler pour aller à l'attaque, c'est comme ça qu'il a surpris le monde entier, c'est sa façon de jouer, de s'amuser et de se faire plaisir, c'est ce qui le rend génial" .

C'est pourquoi, que le PSG gagne ou perde contre le Bayern aujourd'hui, "en tant que fan et spectateur, je préfère Neymar à Lewandowski parce qu'il est plus agréable à regarder, c'est un joueur différent" , conclut l'ancien milieu de terrain portugais.