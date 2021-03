PSG-Bayern, Coman et Choupo-Moting heureux de retrouver leur ancien club

Anciens du PSG, Coman et Choupo-Moting sont ravis d’affronter le club parisien en quarts même si l’affiche a tout d’une finale avant l’heure.

On prend (presque) les mêmes et on recommence. Huit mois après la finale de la Ligue des Champions 2020, le Bayern Munich et le PSG vont de nouveau s’affronter sur la scène européenne. Cette fois-ci dès les quarts de finale mais cette double confrontation a tout d’une finale avant l’heure entre deux des favoris pour le titre.

En août 2020, le club de la capitale avait vu ses rêves d’un premier titre en C1 s’envoler sur un coup de tête de Kingsley Coman. Un comble quand on sait que l’international français a été formé au Camp des Loges avant de faire ses valises pour la Juventus Turin pour y signer son premier contrat pro. Bourreau de son club formateur, Coman savoure ces nouvelles retrouvailles.

"C'est un bon tirage pour tous les fans de football, a-t-il confié sur le site du Bayern Munich. C'est la dernière finale de Ligue des champions donc ce sera forcément un très gros match et une grosse équipe en face, a estimé Coman. Leur attaque est leur force principale mais ils ont une très bonne équipe. Ce sont deux équipes qui peuvent gagner cette compétition."

L'article continue ci-dessous

Le but de Coman en finale, Eric Choupo-Moting l’a vécu sur le banc du PSG. Huit mois plus tard, l’attaquant camerounais est depuis passé dans les rangs munichois, après n’avoir pas accepté l’offre de prolongation soumise par le club parisien. Jouant également le rôle de remplaçant de luxe en Bavière, "Choupo" est ravi de retrouver ses anciens partenaires, avec qui il a gardé une belle relation.

"C'est vraiment un match spécial pour moi. Ce sera très, très difficile. Le monde entier a vu, lors de la dernière finale, que le PSG était une équipe forte, a confié Choupo-Moting dans un entretien pour la chaîne du club allemand. Ils seront très motivés, mais nous aussi."

"J'ai vraiment hâte de les revoir. C'est une belle histoire. Certains gars de l'équipe m'ont déjà parlé et j'ai déjà reçu quelques messages de Paris, a poursuivi l'ancien de Stoke. Ils ont un nouvel entraîneur et quelques nouveaux joueurs. Il y a donc eu quelques changements par rapport à l'année dernière."