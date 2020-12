PSG-Basaksehir - Demba Ba et Coltescu se seraient réconciliés

Demba Ba et le quatrième arbitre du match PSG-Basaksehir, interrompu à la suite de propos jugés racistes de ce dernier, se sont réconciliés.

L'ancien international sénégalais Ousmane N'Doye a affirmé avoir négocié la paix entre Demba Ba et Sebastian Coltescu.

Coltescu et Demba Ba étaient deux des principaux protagonistes du match controversé de la entre le et ala semaine passée. Le match a été interrompu pendant 24 heures après que les deux équipes ont quitté le terrain en raison d'un incident prétendument raciste.

L'entraîneur adjoint de Basaksehir, Pierre Webo, a été expulsé pour sa réaction à ce qu'il a perçu comme un abus racial de la part de Coltescu, le quatrième officiel du match. Ba, qui était sur le banc pour Basaksehir à ce moment controversé, a eu un échange de mots avec l'officiel sur ce qu'il a entendu.

N'Doye a été témoin de l'incident et, en raison de son passé de joueur dans la Roumanie natale de Coltescu et étant un ancien ressortissant du aux côtés de Ba, il a estimé qu'il était bien placé pour agir en tant qu'intermédiaire.

L'homme de 42 ans a contacté Coltescu et Ba et les a mis en contact pour une conversation qui a duré plus d'une demi-heure et s'est terminée sur un ton positif.

"Quand j'étais en Roumanie, j'y ai rencontré beaucoup de gens, je sais comment fonctionne la Roumanie, a déclaré N'Doye à Sport.ro. Si quelque chose arrive à quelqu'un que vous connaissez, vous devez lui dire quelque chose.

"J'ai trouvé le numéro de Coltescu et je lui ai dit que j'étais avec lui. Je sais qu'il n'est pas du tout raciste. C'était un malentendu. J'ai parlé à Demba Ba, c'est mon très bon ami. Je lui ai fourni la passe décisive pour son premier but avec l'équipe nationale.

"Je lui ai expliqué et il a très bien compris. J'ai donné son numéro à Sebi et je lui ai dit de l'appeler pour parler."

N'Doye n'a pas participé à la conversation, mais dit que Coltescu et Ba l'ont rappelé pour lui dire que la conversation était positive et amicale.

"Ils ont parlé et ils se sont très bien entendus, a déclaré N'Doye. Ils m'ont tous les deux rappelé et m'ont dit qu'ils étaient très heureux. Demba m'a dit que Sebi est un homme très bien, tout comme Coltescu à propos de Demba. Les deux se sont bien entendus."

N'Doye prétend qu'il ne veut aucune reconnaissance pour ce qu'il a fait, simplement mettre les deux en contact et trouver un terrain d'entente était une récompense suffisante.

"Je ne veux pas de récompense ! Je suis fatigué parce que j'ai été appelé par des journalistes de partout, y compris des journaux du Sénégal", dit-il.

"Je n'ai jamais vu de racisme en Roumanie - les gens ont été choqués quand ils ont découvert ce que j'ai dit sur la Roumanie. C'est mon pays !

"J'ai expliqué cela à Demba. Il a dit qu'il n'avait rien entendu de mal de Coltescu mais qu'il pensait que le mot "noir" ne devait pas être utilisé dans le stade. Il n'a pas dit que c'était du racisme, il a dit que vous ne pouvez pas utiliser ce mot dans le stade et Sebi l'a compris".