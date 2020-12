PSG-Basaksehir : Demba Ba confirme avoir parlé avec l’arbitre roumain

Mis en relation, Demba Ba et Sebastian Coltescu ont pu échanger par téléphone pour mettre les choses à plat sur les incidents lors de PSG-Basaksehir.

Il y a une semaine, le PSG et l’ se préparaient à revenir sur la pelouse du Parc des Princes pour terminer la dernière journée de la Ligue des Champions. Les deux équipes avaient décidé de quitter l’antre parisienne, vingt-quatre heures avant, suite à des propos supposés racistes du quatrième arbitre roumain à l’encontre de Pierre-Achille Webo, adjoint du club stambouliote.

La décision de quitter la pelouse, forçant le match à être reporté au lendemain, était particulièrement forte. "Nous avons arrêté de jouer pour qu’on puisse faire avancer les choses et pour répondre à ma question : pourquoi on peut appeler le noir par sa couleur de peau alors qu’on n’appelle pas le blanc par sa couleur de peau ?, a déclaré Demba Ba sur beIN Sports. Il faut répondre à cette question. Je n’ai pas eu de réponse."

Sept jours après les incidents, la page semble définitivement tournée. Sebastian Coltescu a bien affirmé avoir dit le mot « noir » mais a rapidement écarté toute forme de racisme dans son propos. Afin de mettre un terme à ce malentendu, l’arbitre roumain a cherché à discuter avec l’attaquant de Basaksehir qui était sur le banc au moment des faits. Une requête qui a abouti grâce à l’aide d’Ousmane N’Doye, ayant évolué dans le championnat de Roumanie.

N'Doye : "Un maltendu"

"Sebastian Coltescu m’a appelé et m’a expliqué qu’il n’était pas un homme raciste. Il s’est excusé pour ce qu’il s’est passé. Il est désolé pour ce qui est arrivé", a confié Demba Ba à la presse turque, affirmant que l’affaire est désormais close pour lui.

L'article continue ci-dessous

"Quelqu'un à qui je ne pouvais pas dire non m'a appelé et m'a dit que l'arbitre voulait me parler. J'ai dit, ok, puis Coltescu m'a appelé."

La discussion entre l’international sénégalais et Coltescu a porté ses fruits et les deux individus ont pu échanger leur point de vue et ainsi faire table rase du passé.

"C'était un malentendu, confirme N’Doye. Demba a dit qu’il n’avait rien entendu de mal de Coltescu, mais qu’il pensait que le mot 'noir' ne devrait pas être utilisé dans un stade. Il n’a pas dit que c’était du racisme et Sebi l’a compris. Je ne pense pas que ce soit un gros problème"