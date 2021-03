PSG-Barça : "On jouera pour gagner dès la première minute", annonce Pochettino

L'entraîneur parisien était en conférence de presse pour évoquer le huitième de finale retour face au Barça, mercredi (21h) au Parc des Princes.

Trois semaines après avoir étrillé le FC Barcelone au Camp Nou (4-1), le PSG retrouve les Catalans mercredi (21h) au Parc des Princes en huitième de finale retour de la Ligue des champions. Un match capital, quatre ans après la remontada, que Mauricio Pochettino a évoqué ce mardi en conférence de presse.

Comment éviter l'excès de confiance qui a pu faire défaut au PSG par le passé ?

Mauricio Pochettino : Le passé est le passé. Je ne fais pas attention à ces histoires avant mon arrivée. La seule expérience qu'on a, ce sont les matches ensemble. Je n'ai aucune émotion liée aux expériences passées. On va commencer ce match pour le gagner et on va jouer à fond dès la première minute.

Qu'avez-vous pensé des déclarations de Joan Laporta qui annonce que le Barça vient pour faire une "remontada" ?

Je félicite déjà Joan Laporta. Je le connais bien, on a de bonnes relations. Le plus important, c'est de véhiculer une image positive. Il faut qu'on joue ce match en l'attaquant pour le gagner. C'est comme ça qu'on réfléchit, c'est comme ça qu'on a préparé ce match. Le Barça est une grande équipe, on connaît son niveau.

Quid des prolongations de Mbappé, Neymar et consorts ?

Le club se charge de discuter des prolongations de contrat. Cela doit être décidé par les deux parties, mais quoi qu'il en soit on est tous concentrés sur les objectifs de l'équipe aujourd'hui.

Mbappé doit-il toucher le même salaire que Neymar ?

Ce n'est pas de mon ressort. Je ne peux pas répondre à cette question. On est concentrés sur notre match, c'est la seule chose qui compte pour l'instant. On gardera ces questions pour plus tard.

À quel point le début de match sera-t-il important demain ?

Je l'ai dit. Les débuts de match sont toujours cruciaux. Il faut-être concentré pendant 90 minutes bien sûr mais l'entame de match sera forcément importante. On va les respecter au maximum, ce sera un match difficile et il faudra être aussi performant voire plus qu'à Barcelone pour passer en quart de finale.

Pochettino : « #Neymar ? Ce n’est pas une décision, c’est un fait. Il a beaucoup travaillé pour revenir en forme le plus tôt possible. Il s’attendait à pouvoir être rétabli pour ce match mais il manquait quelques jours » #PSGFCB @goal — Benjamin Quarez (@B_Quarez) March 9, 2021

Que s'est-il passé avec Neymar et comment le groupe a-t-il réagi à son forfait ?

Ce n'est pas une décision, c'est la réalité. L'état de forme Neymar ne lui permet pas d'être sur le terrain demain. Il a beaucoup travaillé afin de revenir en forme le plus tôt possible pour l'équipe. Le staff médical a beaucoup travaillé aussi pour qu'il revienne, on est triste parce qu'on était tous enthousiastes pour qu'il joue ce match. C'est un moment particulier pour lui. Il s'attendait à avoir récupéré pour cette rencontre mais il manquait quelques jours.

Alessandro Florenzi peut-il être titulaire d'entrée ?

Il sera dans ma liste, je n'ai pas encore décidé du onze de départ. Il est possible qu'il joue, il s'est bien entraîné, on est contents de sa forme. On décidera demain s'il est titulaire ou sur le banc.