PSG – Auxerre (5-0) : Paris ultra efficace pour son dernier match avant la Coupe du monde

Sans forcer son talent, le PSG a largement battu l'AJ Auxerre (5-0) pour son dernier match avant la Coupe du monde.

Pour sa dernière sortie avant la Coupe du monde, le PSG a évolué avec toutes ses stars hormis Marquinhos et Navas.

Dans une rencontre à sens unique, le PSG n'a pas eu besoin de forcer son talent pour venir à bout d'une équipe auxerroise arc-boutée en défense.

Une première mi-temps peu passionnante

Le PSG n'a d'ailleurs mis que onze minutes pour trouver le chemin des filets par Kylian Mbappé. Un but validé après consultation de la VAR pour une main involontaire de Neymar au départ de l'action.

Malgré une domination outrageuse des Parisiens en première mi-temps (63,7% de possession), les hommes de Galtier n'ont tiré que deux fois au but son plus faible total à la pause d'un match de Ligue 1 depuis le 23 mai 2021 (2 également à Brest).

Auxerre a un peu animé ce premier acte insipide avec une frappe de Niang repoussée par Donnarumma (17e) puis un tir non cadré de Sakhi (45+1e) alors qu'il se trouvait aux abords de la surface.

Messi et Neymar préservés en fin de match

En deuxième période, le PSG a profité de la faiblesse des Auxerrois pour corser l'addition en se montrant très réaliste. Carlos Soler (51e) et Achraf Hakimi (57e) ont mis le PSG définitivement à l'abri. A ce moment-là du match, le PSG avait marqué trois fois en ne tirant que quatre fois !

Après un poteau de Messi (66e), Christophe Galtier procédait à un triple changement à un quart d'heure de la fin : Messi, Neymar et Ramos cédaient respectivement leur place à Sarabia, Ekitike et Kimpembe.

Enfin de match, le PSG ajoutait deux nouveaux buts par Renato Sanches (81e) et Ekite (84e). Avec cinq buts en seulement 8 tirs dont 6 cadrés, le PSG a fait preuve d'une redoutable efficacité.

Le PSG solide leader avant la Coupe du monde

Avec ce large succès, le PSG termine la « première partie » de la Ligue 1 en restant invaincu et avec un bilan quasi parfait : 13 victoires et 2 nuls en 15 matches. Les Parisiens possèdent 41 points et cinq longueurs d'avance sur leur premier poursuivant, le RC Lens.

Quant à l'AJ Auxerre, le promu est provisoirement 15e avec 13 points en attendant les matches des équipes classées derrière elle et qui jouent ce dimanche 13 novembre à 15h00 ou à 17h05.

Prochain rendez-vous pour les deux clubs : après la Coupe du monde, le 28 décembre. Le PSG recevra Strasbourg et l'AJ Auxerre accueillera l'AS Monaco.