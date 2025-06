PSG - Atlético Madrid : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le PSG et l’Atlético Madrid s’affrontent dimanche en ouverture de la Coupe du monde des clubs. Les dernières infos ici.

C’est une nouvelle ère qui démarre pour les clubs dans le monde entier. Sous l’impulsion de la FIFA, le Mondial des clubs a pris s’est ouvert ce 14 juin et se jouera jusqu’au 13 juillet prochain. Parmi les équipes en lice, figurent le Paris Saint-Germain et l’Atlético Madrid. Après leur choc en Ligue des Champions il y a quelques mois, les deux cadors du football européens vont se croiser sur la scène mondiale aux Etats-Unis, ce dimanche.

Le PSG vise l’apothéose avec le Mondial des clubs

À peine le trophée de la Ligue des Champions soulevé que le Paris Saint-Germain se projette déjà sur le prochain défi : confirmer sa domination continentale. Le club de la capitale, désormais au sommet du football européen, aborde ce Mondial des Clubs avec l’étiquette de favori logique. Fort d’un triplé retentissant – Ligue 1, Coupe de France et Ligue des Champions – les Parisiens ont balayé tous les doutes sur leur capacité à briller collectivement, bien loin des années marquées par les individualités galactiques.

Le parcours du PSG jusqu’au sacre européen aura été impressionnant : Liverpool, Aston Villa puis Arsenal ont tous succombé à la force collective parisienne. En apothéose, l’Inter Milan s’est vu infliger une véritable correction (5-0) en finale, un score inédit à ce stade de la compétition, devenant la plus large victoire jamais enregistrée lors d’une finale de C1.

L’Atlético Madrid, l’ultime chance de sauver la saison

En face, l’Atlético de Madrid vit une saison bien plus contrastée. Entre les mains de Diego Simeone, les Colchoneros n’ont pas réussi à briser l’hégémonie domestique du Barça et du Real Madrid. Éliminés en demi-finale de la Coupe du Roi par le Barça, puis sortis dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions par leur rival madrilène, les Rojiblancos jouent leur dernière carte dans ce Mondial des Clubs pour éviter une saison blanche.

Malgré cette déception sur les grandes scènes, l’Atlético a su préserver un certain niveau de compétitivité en Liga. La fin de saison s’est soldée par des prestations convaincantes, notamment au Wanda Metropolitano. Le Real Betis (4-1), la Real Sociedad (4-0) et le Rayo Vallecano (3-0) ont tous été balayés, tandis que Girona, pourtant équipe surprise du championnat, a subi une lourde défaite à domicile lors de la dernière journée (0-4).

Horaire et lieu du match

PSG – Atlético Madrid

1re journée Mondial des clubs – Groupe B

Lieu : Rose Bowl

A 21h, heure française

Les compos probables du match PSG - Atlético Madrid

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves - Doué, Ramos, Kvaratskhelia

Atlético Madrid : Oblak - Llorente, Le Normand, Lenglet, Galan - Simeone, De Paul, Koke, Lino - Sorloth, Julian Alvarez.

Sur quelle chaîne suivre le match PSG - Atlético Madrid ?

La rencontre entre le Paris Saint-Germain et l’Atlético Madrid sera à suivre ce dimanche 15 juin 2025 à partir de 21h sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime. Le match sera aussi retransmis en clair sur TF1, et pour regarder en streaming ça sera sur l'application TF1+.