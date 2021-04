PSG-ASSE, Keylor Navas s'ajoute à la liste des indisponibilités !

Le PSG devra composer avec de nombreuses absences pour la réception de l'ASSE, dimanche (13h00), dont celle de son gardien costaricien Keylor Navas.

Tombeur du Bayern Munich et qualifié pour le dernier carré de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain peut rêver plus grand en cette fin de saison. Néanmoins, si tout se passe bien à l'échelle européenne, force est de constater que rien n'est joué en Ligue 1. Avant la réception de l'ASSE, dimanche, le PSG est à quatre points du LOSC.



Leader du championnat de France, Lille a toutefois concédé le match nul face à Montpellier (1-1), vendredi soir. En cas de succès face aux Verts, Paris reviendrait donc à seulement une unité du leader. Autant dire que la victoire est impérative pour les hommes de Mauricio Pochettino, qui seront privés de plusieurs joueurs cadres.

Neymar, Paredes et Gueye suspendus, Navas forfait

En effet, le Paris Saint-Germain a publié son traditionnel point médical ce samedi, marqué par de nombreuses absences. Impressionnants face au Bayern Munich mardi soir (0-1), Neymar, Leandro Paredes et Idrissa Gueye sont suspendus, et manqueront donc la réception des Stéphanois. Trois éléments clés en moins pour le PSG.





En plus des suspensions, le gardien Keylor Navas a quant à lui déclaré forfait. "Il reste en soins pour des douleurs à l'épaule", précise le club. Respectivement touchés à la cuisse et au mollet, les défenseurs Marquinhos et Abdou Diallo restent eux aussi à l'infirmerie. Ils reprendront l'entraînement en fin de semaine prochaine.

Plusieurs retours attendus face aux Verts

Enfin, gravement blessé en début de saison, Juan Bernat est toujours sur le chemin du retour, et continue son protocole de reprise. Autre absence, moins impactante que les précédentes, celle d'Alexandre Letellier, qui "continue sa rééducation suite à son problème musculaire à la cuisse droite", selon le point médical publié.

En d'autres mots, c'est un PSG largement remanié qui devra prendre le meilleur sur l'ASSE pour mettre la pression sur Lille. Même diminué, l'effectif à la disposition de Mauricio Pochettino demeure toutefois impressionnant. D'autant que Marco Verratti, Alessandro Florenzi, Laywin Kurzawa et Mauro Icardi seront bien présents.