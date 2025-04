PSG - Angers : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Paris Saint-Germain vs Angers

Le PSG tout proche du titre ! Paris reçoit Angers au Parc avec l'objectif de célébrer son 13e sacre devant ses supporters ce week-end.

Le Parc des Princes pourrait être le théâtre du sacre ce week-end. Leader incontesté avec 21 points d'avance, le Paris Saint-Germain n'a besoin que d'un point face à Angers pour officialiser son 13e titre de champion de France. Une formalité sur le papier face à une équipe angevine en grande difficulté, mais Luis Enrique veut conclure en beauté devant le public parisien.

Une célébration attendue et des records en vue

Même si, comme l'a rappelé Luis Enrique, le PSG est "virtuellement champion depuis quelques semaines", l'occasion de valider le titre à domicile est une source de motivation supplémentaire. "C'est une grande motivation de gagner la Ligue 1, à la maison devant nos supporters. Ce serait un moment spécial," a confié l'entraîneur espagnol. Au-delà du titre, Paris a d'autres objectifs en tête. Invaincus après 27 journées (record du club égalé), les Parisiens visent désormais à terminer la saison sans la moindre défaite en championnat, un exploit rare. "Maintenant, il y a l'idée d'être invaincu cette saison par exemple. Cela va nous permettre de mieux nous préparer pour le reste," a souligné Enrique, voyant ces records comme un levier de compétitivité.

La large victoire à Saint-Étienne (6-1) et la qualification, certes difficile après avoir été mené 2-0, pour la finale de la Coupe de France contre Dunkerque (4-2) montrent que l'équipe, même remaniée, reste concentrée sur ses multiples objectifs, dont le quart de finale de Ligue des Champions contre Aston Villa qui se profile. La politique de rotation prônée par Enrique, parfois critiquée, "a porté ses fruits" selon lui, permettant de maintenir l'ensemble du groupe concerné et performant.

Angers : Mission quasi impossible au Parc

Pour Angers, la situation est diamétralement opposée. Quatorzième et englué dans une spirale négative, le SCO lutte pour sa survie. Les Angevins restent sur quatre défaites consécutives en Ligue 1, sans inscrire le moindre but, une série noire qui les rapproche dangereusement de la zone de relégation. Se déplacer au Parc des Princes dans ces conditions relève du parcours du combattant, d'autant que l'historique des confrontations est cauchemardesque : Paris a remporté les 15 derniers duels en championnat, et Angers a perdu ses 9 dernières visites dans la capitale en encaissant 31 buts.

Face à la machine parisienne, qui n'a plus perdu contre un promu à domicile depuis 2010, les hommes d'Alexandre Dujeux auront besoin d'un véritable exploit pour espérer ramener quelque chose. Si Luis Enrique pourrait encore faire tourner en prévision de la Ligue des Champions, la profondeur de l'effectif parisien et la confiance actuelle, incarnée par des joueurs comme Ousmane Dembélé ("une merveille" selon son coach) ou Gonçalo Ramos ("performant", "ratio but/minute exceptionnel"), rendent la tâche angevine herculéenne.

Match Date Heure Compétition Lieu Paris Saint-Germain – Angers SCO Samedi 6 avril 2025 17h00 28e journée de Ligue 1 Parc des Princes (Paris)

Les compos probables du match PSG - Angers

PSG : Donnarumma ; Beraldo, Pacho, Hakimi, L. Hernandez ; Vitinha, Zaire-Emery, F. Ruiz ; Dembélé, G. Ramos, Kvaratskhelia.

Angers : Fofana ; Lefort, Bamba, Hanin ; Raolisoa, Ekomié ; Belkhdim, Ahoulou, Abdelli; Lepaul, El Melali.

Pays / Région Diffuseur Type Accès 🇫🇷 France beIN Sports 1 / beIN Connect TV / Streaming Abonnement requis (beIN Connect pour le streaming) 🌍 MENA beIN Sports MENA 4 / beIN Connect / TOD TV / Streaming Abonnement beIN ou TOD (VPN requis hors région) 🇵🇹 Portugal Sport TV4 TV / Streaming Abonnement Sport TV (VPN utile depuis la France) 🇵🇱 Pologne Eleven Sports 4 TV / Streaming Abonnement Eleven + VPN si hors Pologne 🇧🇪 🇩🇪 Belgique / Allemagne DAZN Streaming Disponible via abonnement + VPN si hors zone 🇷🇸 Serbie Arena Sport 1 TV / Streaming Diffusion via abonnement (VPN depuis la France)

Astuce : Un VPN permet d’accéder aux diffusions étrangères si vous êtes situé en France.

Comment regarder depuis n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lorsque vous streamez. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour diffuser du sport.