PSG : 'All-in" de Nasser Al-Khelaifi pour prolonger Lionel Messi

La priorité absolue pour le président du Paris Saint-Germain est de renouveler le meilleur de l'histoire le plus rapidement possible.

Dans seulement 12 jours, Lionel Messi, sacré meilleur joueur de l'histoire après son triomphe à la Coupe du monde Qatar 2022, sera libre de négocier son avenir avec le club de son choix. Son contrat avec le PSG expire le 30 juin, à 35 ans il est au plus beau moment de son impressionnante carrière et le club de la capitale a une priorité absolue pour les semaines à venir : renouveler le "crack" argentin le plus rapidement possible.

C'est précisément pour cette raison que le président du club parisien, Nasser Al-Khelaifi, va prendre les rênes des négociations dans les prochains jours. Selon GOAL, à l'issue de la finale contre la France, Al-Khelaifi lui-même a chaleureusement félicité l'Argentin pour son triomphe en Coupe du monde et l'a invité à une réunion dans les prochains jours pour discuter des aspects d'un renouvellement que Paris considère comme vital pour l'avenir immédiat du club.

Prolonger Messi, une affaire d'État à Paris

Si avant le triomphe de Messi à la Coupe du monde, le PSG était ravi de l'attitude et de l'engagement de Leo et voulait lui offrir un nouveau contrat, maintenant, avec la Coupe du monde en poche, le PSG est prêt à faire le "tout pour le tout" dans les prochains jours pour obtenir la signature de Leo le plus rapidement possible. A Paris, ils sont conscients de l'impact médiatique de la Coupe du Monde de Messi, de sa performance brutale en Coupe du Monde et ils ne veulent perdre, pour rien au monde, le joueur qu'ils considèrent comme le meilleur joueur de l'histoire.

Les dirigeants du PSG veulent qu'il reste dans l'équipe aux côtés de Kylian Mbappé, ils pensent qu'ils doivent conserver une icône universelle comme Leo, ils savent que s'il reste, de nouveaux sponsors viendront relancer l'économie du club et ils voient également son renouvellement comme un coup stratégique, car ils pensent qu'il y a de bonnes chances que Leo finisse par être élu Ballon d'Or pour la huitième fois de sa carrière.

Le PSG, ravi de l'attitude et de l'engagement de Messi

La Coupe du monde terminée, le PSG a déjà formalisé une offre pour faire signer un nouveau contrat à Messi. Il est considéré comme un joueur clé et un porte-drapeau de la Ligue des champions et ils feront tout ce qu'il faut pour le garder. Selon GOAL, l'offre présentée par le PSG sera transmise à Messi dans les prochains jours. Comme GOAL l'a déjà avancé le 1er décembre, l'intention est de lui offrir deux ans et des conditions économiques très similaires à celles de son premier contrat avec les Parisiens.

Les parties sont en très bons termes et à l'heure actuelle, bien que le football puisse être très compliqué et que rien ne soit définitif, il est normal que Messi reste à Paris pour une autre saison. En fait, il est possible que les deux parties parviennent à un accord pour une saison, avec une option pour une autre saison. Le salaire de Messi se situerait autour du montant qu'il gagne actuellement à Paris. Le PSG est déterminé, Nasser Al-Khelaifi est pressé d'obtenir la signature de Messi le plus rapidement possible et les parties se rencontreront à Paris dans les prochains jours.

La MLS et le Barça, des options éloignées et "dans l'impasse"

Bien que l'on ait beaucoup spéculé et écrit sur la possibilité pour Messi de rejoindre la MLS nord-américaine, plus précisément l'Inter Miami de David Beckham, cette option est toujours en mode veille. Le cas du Barça est quelque peu similaire. Le retour au Camp Nou est une option très éloignée, il n'y a pas eu d'offre ou de négociation. Sauf rebondissement inattendu de dernière minute, Paris est l'option la plus réelle et la plus solide pour Messi.

Sommet à Paris dans les prochains jours

Messi ne voulait rien savoir d'aucune offre, ni pour continuer ni pour partir, car il voulait se concentrer sur la Coupe du monde. Maintenant, avec la Coupe du monde sous le bras, Leo prendra quelques jours pour faire la fête dans son pays et pouvoir se reposer, puis il rejoindra le PSG, avec qui il veut gagner la Ligue des champions.

Messi sait déjà que le PSG lui enverra une proposition officielle dans les prochains jours. Et il sait, par la bouche de Nasser Al-Khelaifi, qu'à Paris on veut qu'il continue et qu'on veut boucler sa prolongation dans les prochains jours. Dans 12 jours, Messi serait libre de négocier avec le club qu'il souhaite. Le PSG le sait, il veut que Leo continue et s'est déjà mis au travail pour conclure sa prolongation. La stratégie parisienne est un secret de polichinelle : "All-in" pour Messi.