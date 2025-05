PSG - AJ Auxerre : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Paris Saint-Germain vs AJ Auxerre

Dernier tour d’honneur pour le PSG, déjà sacré, face à Auxerre. Un match sans enjeu, mais important avant les finales de fin de saison.

Le Parc des Princes s’apprête à vivre une soirée à la fois légère et symbolique. Déjà sacrés champions, les Parisiens accueillent Auxerre pour un dernier tour d’honneur, avant de plonger dans le tumulte des deux finales à venir : la Coupe de France et la Ligue des Champions. Luis Enrique, tout en assurant le spectacle pour le public parisien, orchestre aussi une répétition grandeur nature. Si certains cadres sont de retour dans le onze, l’Espagnol a pris soin de préserver des joueurs majeurs comme Marquinhos ou Dembélé, entre gestion physique et stratégie.

Le technicien asturien n’a pas oublié le scénario de la saison dernière, où l’émotion avait éclipsé la performance. Cette fois, il entend boucler la Ligue 1 avec sérieux. Avec Hakimi capitaine, Zaïre-Emery repositionné, Ramos titulaire en pointe, et le duo Kvaratskhelia–Barcola sur les ailes, Paris met en place ses repères, sans brûler ses cartouches.

Auxerre en observation, Paris en gestion

Côté auxerrois, l'enjeu est tout autre. Maintien assuré, place figée au classement, l’équipe de Christophe Pélissier savoure une fin de saison apaisée. Rassurée sur son avenir en Ligue 1, l’AJA n’a plus qu’à terminer proprement. Son nul face à Nantes le week-end passé a confirmé une dynamique solide mais insuffisante pour viser plus haut. Avec Gaëtan Perrin ou Jubal comme repères, les Bourguignons devraient jouer libérés, sans pression.

Paris, de son côté, cherche à maintenir la tension compétitive. La démonstration contre Montpellier (4-1), avec le triplé de Gonçalo Ramos et le but du jeune Mayulu, a montré que la rotation peut être synonyme de performance. Mais face à Auxerre, c’est un groupe quasi-type qui se présente. L’objectif est clair : garder les jambes, l’envie et l’intensité, sans risquer l’accroc.

Une ambiance de fête maîtrisée

Au-delà de l’enjeu sportif, la soirée prendra un ton festif avec la remise de l’Hexagoal. Le PSG célèbrera son 12e titre devant ses supporters, sans excès mais avec l’assurance d’une saison bien gérée. Luis Enrique l’a rappelé : “Il faut célébrer sans se relâcher”. Une philosophie qui résume parfaitement cette transition entre la fin d’un marathon domestique et le sprint final européen.

Horaire et lieu du match PSG - Auxerre

📌 Événement ℹ️ Détails Match Paris Saint-Germain vs Auxerre Compétition 34e journée de Ligue 1 Date Samedi 17 mai 2025 Heure 21h00 (heure française) Stade Parc des Princes, Paris

Les compos probables du match PSG - Auxerre

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos (cap), Pacho, Nuno Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia.

AJA : Léon - Joly, Diomandé, Osho, Akpa, Mensah - Perrin, Massengo, Owusu (cap), Traorè - Sinayoko.

Sur quelle chaine suivre le match PSG - Auxerre