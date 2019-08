PSG, Abdou Diallo : "Leonardo m'a fait comprendre que je serais au coeur d'un projet ambitieux"

Le défenseur central français n'est pas venu au PSG pour se contenter des miettes et a affiché ses ambitions.

Arrivé en provenance du contre 32 millions d'euros, Abdou Diallo va devoir batailler pour obtenir sa place de titulaire au PSG. Mais le défenseur central de 23 ans est une recrue fortement désirée par Thomas Tuchel et a prouvé en qu'il avait un énorme potentiel mais était déjà prêt à disputer des rencontres de haut niveau. Dans un entretien accordé à L'Equipe, Abdou Diallo est revenu sur son transfert au PSG et la manière dont les dirigeants l'ont convaincu à venir dans la capitale française.

"Viser des titres, jouer les gros matches contre des grandes équipes dans les plus grandes compétitions : c'est ce que veut tout joueur. D'abord, j'ai parlé avec Leonardo (directeur sportif). Il m'a fait comprendre que les titres - la , les coupes... -, on les avait, que je serais au coeur d'un projet ambitieux et que je devais l'être aussi. J'ai parlé au coach après mais j'étais déjà convaincu de vouloir venir. Les deux m'ont tenu le même langage. Le projet est très clair, précis", a analysé Abdou Diallo.

"32 millions pour apprendre, ça fait cher"

L'ancien du Borussia Dortmund a eu l'assurance d'une concurrence loyale : "Dans une vraie concurrence, ça c'est certain. 32 millions pour apprendre, ça fait cher ! La hiérarchie ? Pour être honnête, je ne sais pas où je me situe et ça ne m'intéresse pas vraiment. J'ai des rêves, des objectifs, mais dans le foot, c'est difficile de prévoir. L'important est de garder une éthique de travail qui te permette de performer. Il ne faut pas trop cogiter. Je ne suis pas quelqu'un d'anxieux, je fais mon maximum et je prends les choses comme elles viennent".

"Ma carrière s'inscrit étape par étape. Pour l'instant, je les ai passées assez vite depuis , à chaque fois, c'était un an. Là, on verra combien de temps je mettrai pour passer cette nouvelle étape. Je ne me mets pas de pression. Je veux déjà m'intégrer, tranquillement. Après, tous les rêves sont permis (...) Je ne sors pas de nulle part ! Je n'arrive pas du trou du cul du monde, j'étais à Dortmund. C'est 80 000 personnes à chaque match, c'est un grand club, ça joue la . Encore une fois, ce n'est pas comparable avec un mec qui sort de la formation. En signant à Paris, je sais à quoi m'attendre", a ajouté Abdou Diallo.

En concurrence avec Thiago Silva, Marquinhos, Presnel Kimpembe ou encore Thilo Kehrer, Abdou Diallo aura fort à faire pour s'imposer dans le onze de départ du champion de en titre, mais l'ancien défenseur central de l'AS Monaco et du Borussia Dortmund a le talent pour être un joueur sur lequel Thomas Tuchel pourra s'appliquer régulièrement. Nul doute que l'international espoirs français aura à coeur de bien débuter son aventure au PSG en décrochant son premier titre sous ses nouvelles couleurs ce samedi contre Rennes.