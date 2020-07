PSG, Abdou Diallo évoque son retour à l'entraînement

Opéré d'une hernie discale le 5 juin dernier, le défenseur parisien a repris les séances collectives cette semaine.

Abdou Diallo retrouve peu à peu ses sensations. Opéré d'une hernie discale le 5 juin dernier, le défenseur parisien a repris l'entraînement collectif cette semaine. Il se confie sur sa rééducation et son retour sur le terrain après plusieurs mois d'inactivité avec le groupe.

"J'ai eu une hernie discale. Ça touche les vertèbres du bas. Je ne sais pas comment c'est arrivé, c'est venu progressivement, j'avais des douleurs au dos et à la jambe droite. J'ai choisi de me faire opéré, parce que c'était le meilleur moyen pour revenir au très haut niveau", explique Abdou Diallo sur le site du PSG.

L'article continue ci-dessous

"Idéalement, j'aurais dû me faire opérer un jour après le match contre Dortmund mais avec la crise, les hôpitaux étaient réservés aux gens touchés par le virus, ce qui est parfaitement normal, précise-t-il. On a dû attendre plus longtemps que prévu et, du coup, tout a été décalé."

Plus d'équipes

🔙🗣️



Abdou Diallo, qui revient de blessure, se confie sur son sa rééducation et évoque les prochaines échéances à venir 💪 — (@PSG_inside) July 28, 2020

L'ancien Borussen ajoute que "c'était un plaisir" de reprendre l'entraînement avec ses partenaires, surtout "après autant de temps bloqué à la maison, et dans un lit, c'est génial de pouvoir bouger et de pouvoir faire des efforts sans ressentir la douleur. J'ai repris partiellement avec le groupe la semaine dernière, avec des échauffements, des toros et de la tactique. J'avais pour objectif de revenir avec le groupe à 100% cette semaine, ce qui est le cas."

Même si la reprise se passe sans encombre, Abdou Diallo devrait manquer de rythme pour figurer dans le groupe vendredi contre , en finale de .