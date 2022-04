Prolongation de Mbappé au PSG : ce que signifie la présence de la famille à Doha

Kylian Mbappé au Real Madrid la saison prochaine, c’est loin d’être fait. Alors que même en décembre dernier l’avenir du prodige semblait promis à l’Espagne, la tendance s’est infléchie au cours des derniers mois. Et surtout ces dernières semaines.

Deux semaines après l’élimination à Madrid, un proche du clan Mbappé nous avançait que le joueur était en grande réflexion, tenté de prolonger son avenir dans la capitale française avec l’ambition de remporter la première Ligue des champions du club et d’en finir meilleur buteur.

Et c’est ce qu’il a confirmé quelques semaines plus tard dans la zone mixte du Parc des Princes après son festival contre Lorient (deux buts, trois passes décisives pour une victoire 5-1). « Rester au PSG ? Oui c’est possible »

Paris a su revenir dans la course pour conserver son joyau et la dernière preuve date de jeudi soir : sur Instagram, Ethan, frère de Kylian et milieu de terrain U17 du PSG postait une story géolocalisée au Qatar. Simple bourde du petit dernier ou vrai coup de com’ ? Difficile de croire au hasard.

Primes et salaires, toujours au menu

A Doha, le jeune garçon ne se trouve pas seul. Il est bien évidemment accomp agné de sa maman Fayza Lamari qui gère les intérêts de son grand-frère et est de toutes les discussions concernant l’avenir de son fils aîné (au même titre que son père). Et dans la capitale qatarienne, il ne sera pas uniquement question que de vacances mais aussi de l’avenir de l’international français.

Sur place, la mère de l’attaquant parisien doit rencontrer l’émir. Si le menu des discussions n’a pas filtré, elles devraient tourner autour des contours du futur contrat. Paris a déjà proposé deux années supplémentaires à Mbappé, assortis du meilleur salaire de l’effectif (plus 50 millions d’euros annuel) et d’une prime colossale à la signature.

Les discussions devraient aussi porter sur le projet sportif envisagé pour le futur et les changements que l’actionnaire entend effectuer au sein du club. Sans oublier la question des droits d’images dont le joueur souhaite bénéficier et contrôler à 100%. Alors que le Real Madrid ne semble disposé qu’à faire 50-50 sur ce sujet.

Il faudra surveiller d'éventuelles sanctions de l'UEFA contre Madrid

Depuis la révélation de la présence de la famille Mbappé en Espagne, les médias madrilènes y vont aussi de leurs informations, pas toujours fiables. Preuve que dans la capitale espagnole, on n’est pas forcément aussi serein qu’il y a quelques mois sur la conclusion de ce dossier.

Vendredi, Marca affirmait même que le PSG avait fait un chèque en blanc à son attaquant lui demandant d’inscrire le montant qu’il souhaitait. Ce qui selon nos informations est faux.

De son côté, le clan Mbappé devrait obtenir de nouvelles garanties de la part de l’émir et de Nasser Al-Khelaïfi, présent à Doha durant le ramadan. Cela ne signifie pas pour autant que tout est gagné (loin de là) dans ce dossier qui ressemble à s’y méprendre à un immense jeu de dupes.

Il faudra aussi regarder du côté du Real Madrid et d’éventuelles sanctions financières imposées par l’UEFA, alors que la justice espagnole a donné son feu vert aux instances compétentes pour prononcer d'éventuelles sanctions contre les clubs promoteurs de la Super League.

Si la maison blanche venait à être suspendue de toutes compétitions européennes ou à recevoir une amende conséquente, les cartes pourraient être rebattues. Encore un élément, qu’il faudra prendre en compte dans les semaines à venir.