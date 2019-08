Problèmes pour Barcelone : Coutinho n'ira pas en Premier League, Neymar s'éloigne

Avec la fermeture du marché anglais, la seule sortie de Coutinho est fermée. Barcelone continue de ne pas pouvoir s'offrir Neymar.

C'est officiel. Philippe Coutinho ne jouera pas en après la fermeture du marché anglais jeudi. Le Brésilien n’a jamais vu clairement un club se manifester pour lui, hormis . Un choix refusé par le joueur lui-même, mercredi. Le brésilien a préféré rester à Barcelone malgré l’intention du club de le transférer dans une équipe capable de prendre en charge la totalité de son salaire pour faciliter l'incorporation de Neymar sans rompre le fair-play financier en ce qui concerne le chapitre sur les salaires.



Après avoir tenté de l'inclure sans succès dans un échange avec le PSG et de sonder qui a rapidement écarté le retour du Brésilien à Anfield, Barcelone a sollicité et Tottenham sur un prêt avec option d'achat qui a convaincu les Spurs dans un premier temps. Cependant, les doutes du joueur lui-même ont tout d'abord gelé l'opération avant de la détruire complètement, ce qui s'est passé mercredi en fin de journée. Il n’est donc pas surprenant qu’après la fermeture du marché de la Premier League, Coutinho soit toujours un joueur de Barcelone.



Cela n'empêche pas la situation de devenir un grave problème pour un Barcelone qui n'a même pas la capacité d'offrir à Neymar les 25 millions d'euros nets par saison qu'il avait avant de partir pour le PSG. Cependant, à l'heure actuelle, seul le PSG peut payer le salire de Neymar et il est bien connu que les Parisiens préfèrent l'ancien Santos dans toutes les équipes, sauf à Barcelone, et ne donneront aucune facilité à cet égard alors que filtre l'intérêt du Real Madrid et que la tension augmente à Barcelone.



Au sein du club catalan, les dirigeants sont calmes et insistent sur le fait que "le travail est fait" en terme de mercato, mais la vérité est que pendant des mois, le conseil d’administration a souhaité le départ de Coutinho avant que celui-ci ne puisse être dévalué par la suite. En un an et demi, le Brésilien a à peine offert quelques flashs au cours de ses premiers mois. Tout indique que Coutinho continuera d'être au Barca et que, par conséquent, Neymar ne pourra pas finaliser son retour au Camp Nou.