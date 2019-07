Pressenti au PSG, Paulo Dybala a la confiance de Sarri

En difficulté la saison dernière, l'Argentin pourrait jouer un rôle important à la Juve cette saison, alors que son nom est mentionné au PSG.

Maurizio Sarri, le nouveau coach de la , a insisté sur le fait qu'il dispose de plusieurs options pour intégrer Paulo Dybala dans ses projets à la Juventus, suggérant ainsi qu'il n'était pas prêt de se séparer de "La Joya".

a été associé à une approche pour l'international argentin, de même que le PSG depuis quelques jours. Des rumeurs crédibles dans la mesure où l'international argentin a été dans le dur la saison dernière dans le Piémont, totalement éclipsé par la nouvelle star de l'équipe, Cristiano Ronaldo. Il n'a marqué que cinq buts en . Son pire total depuis qu'il a rejoint les Bianconeri.

À lire aussi - Un échange avec Blaise Matuidi, Paulo Dybala et de l'argent pour Neymar ?

Ces derniers jours, les observateurs italiens se sont demandés comment il allait s'intégrerait dans le système de Sarri et si le retour de Gonzalo Higuain pourrait provoquer un départ, mais le nouveau patron de la Vieille Dame a des idées en tête pour Dybala. "Il pourrait facilement jouer le rôle du faux neuf", a confié Sarri. "Nous pourrions également trouver de différentes solutions (pour lui). Il pourrait jouer en tant que milieu de terrain ou en tant que meneur de jeu derrière deux attaquants."

Dybala a déclaré il n'y a pas si longtemps qu'il n'avait aucune envie de quitter les champions de . Il a déclaré au début de l'été, lorsque des questions lui ont été posées sur son avenir: "Le directeur sportif Fabio Paratici sait ce que je veux faire l'année prochaine: continuer à jouer ici. Alors cela ne dépend pas de moi. Mais le club le sait, que je veux rester ici l’année prochaine. J'ai beaucoup de respect pour ce maillot et pour ces fans, et pour cette raison, je ne parlerai que de la Juventus, pas d'autres équipes, car cela me semble un manque de respect."

L'article continue ci-dessous

L'attaquant argentin ne participe pas à la tournée de pré-saison de la Juve en Asie, car il est toujours en vacances après avoir achevé tardivement la Copa America.

Sarri a dirigé les champions de Serie A pour la première fois dimanche et a subi une défaite 3-2 face à Tottenham en International Champions Cup. Il pourrait rebondir lors d'un rendez-vous du Derby d'Italia avec l'Inter à Nanjing, bien que l'ancien coach de et de Napoli aient tempéré les attentes d'une rencontre animée. "La Juventus contre l'Inter est un match sans pareil", a-t-il déclaré. "Mais vous verrez deux équipes qui se font face et qui ne pourront pas s’exprimer au mieux, à cause des conditions physiques et de l’humidité. Nous allons essayer de continuer de la même manière que lors de notre premier match contre les Spurs. Je ne m'attends pas à une grande différence par rapport à cette première rencontre"