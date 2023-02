Presnel Kimpembe après Monaco-PSG (1-3) : "Ce n'est pas la crise mais une mauvaise passe"

Le défenseur du PSG n'a pas souhaité parler de crise mais a appelé ses partenaires à se réveiller à trois jours de la réception du Bayern Munich.

Comme l'an passé après une défaite à Monaco (0-3, le 21 mars 2022), Presnel Kimpembe a de nouveau affiché un regard noir, synonyme d'agacement mais surtout de colère. Mais cette fois, le vice-capitaine du PSG s'est arrêté face aux médias après avoir fait face aux supporters à la fin du match en leur demandant du soutien. Malgré un quatrième revers depuis le début de l'année civile, le vice-capitaine parisien n'a pas souhaité parler de crise à trois jours de la réception du Bayern Munich en Ligue des champions.





A quel point la crise est importante en ce moment au PSG ?

Pourquoi la crise ?

Parce qu’il y a des résultats qui sont négatifs en 2023...

Oui mais ce n’est pas la crise. La saison est encore longue, ce n’est pas fini. Même si on est conscients, on sait qu’il n’y a pas les résultats espérés. C’est comme ça, c’est le football. A nous de se réveiller, de faire ce qu’il faut pour pouvoir enchaîner les bonnes prestations.

Comment qualifieriez-vous cette situation si ce n’est pas une crise ? C’est juste une mauvaise passe ?

C’est une mauvaise passe oui. Comme on le sait, porter le maillot du PSG c’est dur, c’est lourd. Il faut prendre nos responsabilités et faire ce qu’il faut sur le terrain.



Il n’y a pas de raisons d’être inquiet avant le match contre le Bayern ?

Non, il n’y a pas de raison d’être inquiet, on a quand même fait six mois importants avec que des victoires (le PSG a concédé plusieurs nuls et est resté invaincu jusqu’au 1er janvier après sa défaite face au RC Lens), il ne faut pas mettre ça à la poubelle non plus. Même si c’est vrai que c’est une période qui est difficile. On en est tous conscients. Il faut arrêter de parler, il faut agir.

Quelles ressources a ce groupe pour réagir très vite ?

Je n’ai pas besoin de vous le dire, vous le savez très bien, vous en êtes conscients aussi même si c’est vrai que c’est difficile encore une fois. Le discours reste le même, mais vous savez comme nous qu’il y a de la qualité dans cette équipe, beaucoup de talent. Maintenant les efforts c’est à nous de les faire.



Allez voir vos supporters était-il nécessaire ?

Bien sûr que c’était nécessaire. Pour eux aussi c’est difficile. On sait qu’ils nous soutiennent, qu’ils font les déplacements et les payent aussi. C’est donc la moindre des choses d’aller les voir.



Le PSG fait-il moins peur ?

Ce n’est pas à moi de le dire. C’est aussi aux équipes adverses d’en juger, nous on sait de quoi on est capables. Il faut rester focus sur nous-mêmes. Il faut travailler, travailler, travailler... même si on le dit tout le temps. C’est ce qu’il faut faire.



Comment expliquez-vous cette période difficile ?

Il n’y a pas d’explications, le plus important c’est de rester unis, soudés, malgré tout ce qui se dit, malgré tout ce qu’il se passe, et voilà le message.

Marquinhos nous avait dit, à la sortie du match à Lens (première défaite de la saison), qu’il fallait retrouver un collectif. Mais on a l’impression que ce collectif n’arrive pas à se retrouver...

Il faut tout retrouver en réalité, il faut se réveiller. Comme je l’ai dit ce n’est pas les mots, mais les actes qui comptent. On peut dire tout ce qu’on veut, ceux qui doivent travailler, ce sont nous les joueurs. Il y a tout à faire.



Le PSG est-il Mbappé dépendant ?

On est un groupe, on est une équipe. On joue à onze sur le terrain plus les entrants, il n’y a pas que Kylian même si on sait que c’est un joueur majeur pour cette équipe et pour ce club. On sait qu’on doit faire sans lui pour l’instant et on verra comment ça se passe pour la suite.