Premier revers de l’OM en amical

Contre toute attente, l’OM a essuyé une défaite ce samedi face au FC DAC, une équipe D2 slovaque (1-2).

Alors qu’ils restaient sur deux larges succès, acquis au détriment des équipes de divisions inférieures en Autriche (1-5) et en (1-6), les vice-champions de ont été incapables de prendre le dessus sur le FC DAC, une modeste équipe slovaque. Pis, ils se sont même inclinés, au bout d'une prestation assez décevante.

Pas assez solides derrière, les Phocéens ont donné le bâton pour se faire battre. Ils en ont été punis. A la 18e et à la 33e minutes, ils ont encaissé deux superbes buts. Le premier but a été concédé malgré un angle quasi fermé suite à un tir puissant de Ramirez. Et le second, a été consécutif à un sublime coup franc, signé Kalmar. Steve Mandanda ne pouvait rien non plus sur le coup. Le capitaine olympien s'est, en revanche, illustré peu après en évitant le 0-3 juste avant la mi-temps au prix d'une belle claquette.

Débuts de Balerdi avec l'OM

Au retour des vestiaires, les Olympiens se sont quelque peu ressaisis. Cela a débouché sur la réduction du score de Florian Thauvin sur pénalty (53e, 1-2). Mais, il n’y a pas eu d’égalisation. Alvaro Gonzalez a tenté sa chance aux avant-postes. En vain. De même que Kevin Strootman, qui a failli marquer sur un lob de sa propre moitié de terrain (78e). Enfin, juste avant le coup de sifflet final, Nemanja Radonjic a décoché un tir enroulé du droit, mais le gardien adverse veillait au grain (88e).

A noter que Leonardo Balerdi, la nouvelle recrue olympienne, a pu effectuer ses premiers pas lors de cette rencontre. A la 78e minute, il a été incorporé à la place du Croate Duje Caleta-Car.

Cet impair marseillais est fâcheux et il brise la bonne dynamique de l'équipe. Les Provençaux vont tenter de se ressaisir vendredi prochain lors d’une opposition face au . Ça ne sera clairement pas une mince affaire.