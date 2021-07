Premier match et premier but pour le cousin de Haaland

Marquer des buts fait partie de l'ADN de la famille Haaland. Après Erling, voici le cousin Albert Braut Tjåland.

Il s'appelle Albert Braut Tjåland (ou Tjaaland en français), joue avant-centre et il est le cousin d'Erling Braut Haaland. Et du haut de ses 17 ans, il vient de créer la sensation au premier tour de la Coupe de Norvège. Pour son premier match en pro avec Molde FK, il a inscrit le premier but de sa carrière face à Spjelkavik, une équipe de quatrième division.

Entré en jeu à la 83e minute, Tjåland a inscrit le quatrième et dernier but de son équipe dans les arrêts de jeu (on jouait alors la 90+3e minute) qui s'est imposée 4-1.

Erling Haaland's cousin debut goal pic.twitter.com/6z3RIu8h0M — Billy Reid (@_billyreid) July 25, 2021

Hasard du destin, Erling Braut Haaland avait également marqué le premier but de sa carrière en Coupe de Norvège. C'était en avril 2017 contre Volda TI. Mesurant 1,85 m, Tjåland fait bien évidemment penser à son célèbre cousin, qui, lui, culmine à 1,94 m.

« Il a fait ce qu'on lui a dit faire », a déclaré son entraîneur, Erling Moe, après la rencontre. Un entraîneur qui ne veut pas s'enflammer ni se prêter au jeu des comparaisons comme il l'a confié au journal norvégien Verdens Gang : « Il ne faut pas en faire trop avec lui car il est très jeune. Mais Albert adore marquer, c'est ce qu'on attend de lui. »

Mais cela n'a pas empêché le Community Manager du club de Molde de lancer un tonitruant « Future star » sur Twitter !

Et comme si cela ne suffisait pas, on trouve un autre membre de la famille en Eliteserien, la première division norvégienne : il s'agit de Jonatan Braut Brunes, cousin de Haaland, qui joue à Lillestrøm et a marqué un doublé en Coupe de Norvège ce week-end contre Funnefoss/Vormsund ! Et la petite sœur de Jonatan, Emma Braut Brunes (17 ans), joue quant à elle en Toppserien (la D1 féminine) pour Klepp IL au poste de défenseure. Il va s'en dire que les matches de foot lors des réunions familiales sont d'un très haut niveau !