Premier League - Wilfried Zaha refuse de plier le genou contre le racisme

L'ailier ivoirien estime que le message envoyé par les sportifs de premier plan s'est estompé, alors que beaucoup souffrent encore d'abus en ligne.

L'ailier de Crystal Palace, Wilfried Zaha, est devenu le premier joueur de Premier League à cesser de plier le genou avant les matches, l'international ivoirien estimant que message à caractère anti-raciste est en train de se perdre. Pour rappel, de nombreux sportifs de premier plan, dont les footballeurs du championnat anglais, font des démonstrations publiques contre la discrimination de toute nature depuis l'été 2020, lorsque la compétition a repris après la pause liée au coronavirus.

Beaucoup poussent encore cette cause, et Wilfried Zaha reste pleinement engagé dans la lutte, mais les abus en ligne se sont poursuivis et il a été suggéré qu'une nouvelle approche est donc nécessaire. Le joueur de 28 ans avait déclaré il y a peu qu'il avait l'intention de rester debout avant le coup d'envoi des rencontres.

"Je sais qu'il y a beaucoup de travail effectué dans les coulisses"

Contre West Brom, ce samedi, il a mêlé les paroles aux actes. "Ma décision de me présenter au coup d'envoi est de notoriété publique depuis quelques semaines. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, mais je sens que le fait de s'agenouiller est devenu une partie de la routine d'avant-match et que nous nous agenouillions ou restions debout, certains d'entre nous continuent de subir des abus", a ainsi expliqué l'ailier offensif pour justifier son choix, fort, de ne pas plier le genou.

"Je sais qu'il y a beaucoup de travail effectué dans les coulisses de la Premier League et d'autres autorités pour apporter des changements, et je respecte pleinement cela, et toutes les personnes impliquées. Je respecte également pleinement mes coéquipiers et les joueurs d'autres clubs qui continuent de plier le genou. Je pense que nous devrions encourager une meilleure éducation dans les écoles, et les entreprises de médias sociaux devraient prendre des mesures plus fortes contre les personnes qui abusent des autres en ligne, pas seulement les footballeurs", a ensuite ajouté l'international ivoirien, pleinement engagé dans cette cause.

Wilfried Zaha n'est pas le premier à avoir arrêté de plier le genou dans le football anglais. Brentford et Bournemouth, en Championship (deuxième division anglaise) ont révélé en février qu'elles ne participeraient plus à une routine d'avant-match qui est devenue courante. D'autres pourraient suivre dans les prochaines semaines.