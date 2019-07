Premier League, Liverpool : le calendrier complet des matches en 2019-2020

Les Reds ont poussé City dans ses retranchements jusqu'au dernier match la saison dernière et ils sont déterminés à décrocher le titre cette année.

retrouve la en 2019-2020 avec le statut de champion d'Europe et repart en mission pour remporter la couronne anglaise, après l'avoir manquée d'un tout petit point la saison dernière.

L'équipe de Jürgen Klopp a atteint la barre remarquable de 97 points en 2018-2019, un exploit qui suffit normalement à décrocher le titre, mais ils ont affronté un rival d'exception : le de Pep Guardiola.

Les Reds entament leur quête du trophée à Anfield, devant leurs fidèles supporters, le vendredi 9 août, face au promu Norwich City. S'ensuivent un déplacement à puis la réception d' lors de la 3e journée, pour le premier vrai test de la saison..

Ils se rendront à Old Trafford le 19 octobre pour le premier "Derby of England" de la saison face à , suivi du remake de la finale de la contre la semaine suivante. Klopp et ses hommes ont déjà inscrit dans leur agenda le premier face-à-face contre les Citizens à Anfield, le 9 novembre.

Le premier derby de la Mersey est également programmé dans l'antre des Reds le 4 décembre prochain, alors qu' sera l'hôte du match retour à Goodison Park le 14 mars 2020.

L'article continue ci-dessous

La route du titre pourrait relever du parcours du combattant dans la dernière ligne droite, puisque Liverpool devra affronter Arsenal, et lors des trois dernières journées du championnat.

Retrouvez ci-dessous le calendrier complet de Liverpool en Premier League lors de la saison 2019-2020.

Liverpool : calendrier de Premier League 2019-20