Premier League - Les entraînements avec contacts autorisés

Les clubs de Premier League peuvent à nouveau mettre en place des séances d'entraînements avec des contacts entre les joueurs.

Le gouvernement britannique a donné le feu vert aux équipes de pour un entraînement "en contact étroit" et "compétitif" dans le contexte de la pandémie de coronavirus. Le coronavirus a forcé l'interruption de la saison 2019-20 en mars, mais les responsables envisagent un redémarrage à la mi-juin après un retour provisoire à l'entraînement.

Les clubs ont repris l'entraînement en petits groupes la semaine dernière, dans un contexte de mesures de distanciation sociale, après que le gouvernement britannique ait publié ses orientations pour la première phase le 13 mai.

Le gouvernement a publié lundi la deuxième phase de ses orientations pour les athlètes et les sportifs de haut niveau, alors que les Premier Leagues envisagent un retour à la compétition le mois prochain, après la reprise de la la semaine passée.

"La deuxième phase d'entraînement peut être décrite comme la reprise de l'entraînement en contact étroit [interaction à l'intérieur de la limite de distance sociale de deux mètres] où les paires, les petits groupes et/ou les équipes pourront interagir en contact beaucoup plus étroit [par exemple, entraînement en contact étroit, entraînement de sports de combat, sports collectifs, partage d'équipement technique, etc.

"La progression de l'entraînement jusqu'à la deuxième étape est essentielle pour préparer pleinement le retour de la compétition dans de nombreux sports. L'entraînement en contact étroit est nécessaire pour reproduire les formations et les conditions de match, afin que les exigences spécifiques du sport puissent être imposées au corps, à l'esprit et aux sens.

"L'entraînement en contact étroit développe la condition physique spécifique au sport, ce qui est un élément essentiel pour la sécurité des joueurs et la réduction des risques de blessures pendant les compétitions.

"Il est prévu que ce type d'entraînement commence avec des "groupes" plus petits de 2 ou 3 athlètes et progresse ensuite vers des groupes plus importants de 4 à 12 athlètes, et finalement vers un entraînement en équipe complète, sans qu'une distanciation sociale soit possible à tout moment. Dans les conditions de la deuxième étape, comme pour la première étape, la distance sociale continuera d'être de mise à tous les autres moments, en dehors de l'entraînement."

Le ministre britannique des sports, Nigel Huddleston, a ajouté : "Ces nouvelles orientations marquent la dernière phase d'un processus de retour à l'entraînement soigneusement échelonné pour les athlètes professionnels, conçu pour limiter le risque de blessure et protéger la santé et la sécurité de toutes les personnes concernées.

"Nous sommes absolument clairs sur le fait que les sports individuels doivent vérifier s'ils disposent des conditions médicales appropriées et soigneusement contrôlées avant de pouvoir continuer, et garantir la confiance des athlètes, des entraîneurs et du personnel d'encadrement.

"Compte tenu du large éventail de contributions que nous avons reçues des experts médicaux, nous pensons que ces mesures pragmatiques devraient rassurer davantage sur la possibilité d'offrir un environnement d'entraînement sûr et compétitif, alors que nous nous efforçons de relancer le sport professionnel à huis clos lorsqu'il est sûr de le faire."