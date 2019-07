Premier League, Arsenal : le calendrier complet des matches en 2019-2020

Les Gunners n'ont pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions la saison dernière et Emery, désormais sous pression, doit décrocher le Top 4.

Cinquième en 2018-2019, a terminé en dehors du Top 4 de pour la troisième saison consécutive. Les Gunners seront impatients de mettre fin à cette mauvaise habitude en 2019-2020.

Unai Emery a mené le club du Nord de Londres à la finale de la en juin dernier et ses hommes participeront à cette compétition une fois de plus cette saison. À n'en pas douter, la priorité sera sans aucun doute d'améliorer les résultats en championnat.

L’équipe d’Emery commencera sa saison par un voyage à St James’s Park pour affronter United le dimanche 11 août.

Les Gunners disputeront deux grands matches dès le premier mois de la saison, avec un déplacement à et la première manche du derby du Nord de Londres face à Totemham, avant même la fin du mois d'août.

Arsenal se rendra également à avant la fin du mois de septembre, alors que le champion en titre leur rendra visite à l'Emirates en décembre. La période des fêtes de fin d'année sera chargée -une tradition en - avec un déplacement à lors du Boxing Day et la réception de deux jours plus tard. Les Gunners et les Blues se retrouveront à Stamford Bridge moins d'un mois plus tard.

L'article continue ci-dessous

Le deuxième acte du derby nord-londonien est prévu fin avril au Hotspur Stadium et Arsenal terminera sa saison à domicile face à , autre formation de la capitale britannique, le 17 mai.

Retrouvez ci-dessous le calendrier complet des rencontres des Gunners en Premier League lors de la saison 2019-2020.

Arsenal : calendrier de Premier League 2019-20