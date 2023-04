Le premier avertissement d'Hervé Renard aux joueuses de l'équipe de France féminine

Nouveau sélectionneur des Bleues, Hervé Renard a envoyé un premier message à ses joueuses.

Nommé sélectionneur de l'équipe de France féminine le jeudi 30 mars 2023, Hervé Renard a pris la succession de Corinne Diacre, démise de ses fonctions après la fronde de plusieurs joueuses (Wendie Renard, Kadidiatou Diani, Marie-Antoinette Katoto, Perle Morroni, Griedge Mbock).

Hervé Renard en a profité pour dévoiler sa liste des joueuses sélectionnées pour les deux prochains matches amicaux (contre la Colombie le 7 avril à Clermont puis face au Canada le 11 avril au Mans) avec deux retours : ceux de Wendie Renard et d'Eugénie Le Sommer (écartée depuis plusieurs mois par Corinne Diacre).

À LIRE : La première liste d'Hervé Renard en tant que sélectionneur des Bleues

Et ce samedi 1er avril, dans les colonnes de L'Equipe, Hervé Renard s'est longuement confié sur sa nouvelle mission.

Renard ne fera aucun cadeau à ses joueuses

Renard fixe d'abord le cap pour la Coupe du monde 2023 qui aura lieu du 20 juillet au 20 août en Australie et en Nouvelle-Zélande : « L'équipe de France a le potentiel de remporter un titre, mais il manque quelque chose puisqu'elle n'en a jamais gagné. […] Elles l'ont fait dans leurs clubs respectifs, beaucoup d'entre elles ont gagné de belles choses. Il n'y a pas de raison. On peut gagner aussi avec son équipe nationale. […] J'ai cette conviction qu'elles peuvent réaliser de très belles choses. Je ne suis pas là pour autre chose. On y va, on est ensemble. »

Hervé Renard a aussi envoyé un premier message à ces joueuses qui sonne comme un avertissement : « Il faut qu'elles sachent qu'elles ont des devoirs. […] Je serai très clair. Je ne ferai de cadeaux à personne. Il faut gagner sa place. Après, il y aura des contentes, il y aura des mécontentes. C'est l'histoire du sport, du football. »

Renard veut s'inspirer de Deschamps

Hervé Renard compte aussi s'inspirer de l'un de ses anciens coéquipiers dans les catégories de jeunes : un certain Didier Deschamps.

« J'ai eu la chance de porter le maillot de l'équipe de France il y a très longtemps. J'étais en moins de seize ans, avec Didier Deschamps et Marcel Desailly. On a déjà échangé avec Didier. Ça fait douze ans qu'il est dans cette maison. Il en connaît les rouages par cœur. Didier Deschamps, c'est une source d'inspiration pour tous les entraîneurs français. C'est le roi de la gagne. Partout où il passe, il gagne, ce n'est pas un hasard. C'est un modèle pour nous. Remporter des trophées en tant que joueur puis entraîneur, c'est magique. Je suis en admiration devant lui », explique Renard.