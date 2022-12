Pourquoi Soprano refuse de jouer au Parc : Patrick Bruel balance !

Le chanteur Patrick Bruel a évoqué son amour pour le football dans un entretien accordé à L'Équipe.

Supporter du Paris Saint-Germain et passionné de ballon rond, Patrick Bruel a évoqué son intérêt pour le football dans un entretien pour L'Équipe, cette semaine. L'occasion pour le chanteur français de "chambrer" l'un de ses amis dans le milieu artistique, Soprano.





Bruel taquine Soprano sur le PSG





Là où Patrick Bruel clame sa fidélité au Paris Saint-Germain, Soprano se range évidemment derrière l'Olympique de Marseille, club de sa ville. Et les deux compères des Enfoirés n'hésitent pas à se taquiner lorsque leurs discussions les ramènent à cette passion.





Alors pourquoi le rappeur refuse de faire un concert au Parc des Princes alors que Bruel s'autorise à jouer au Vélodrome dans le futur ? "Parce qu'il a peur des conséquences, a lâché Patrick Bruel, non sans en rire. Moi, j'adorerais chanter au Vélodrome."





"Je vais vous raconter une histoire, a continué Patrick Bruel. On est un soir de mai 2004, au Parc des Princes, l'OM va jouer sa finale de Coupe d'Europe (contre Valence en Coupe de l'UEFA, 0-2) quelques jours plus tard. Avant le coup d'envoi, je dis aux dirigeants du PSG, de Canal + et de L'Équipe : "Ce serait bien qu'on prenne une page dans L'Équipe et qu'on écrive : « Pendant la saison, on fait tout pour être devant, aujourd'hui, on est à fond derrière. »" Ils me répondent : "Mais t'y penses pas !" La mi-temps arrive et il y en a un qui revient me voir : "T'as raison, ce n'est pas une si mauvaise idée." Et ils le font. Pleine page dans L'Équipe. Sauf que dans le journal, il est précisé que c'est à mon initiative. J'étais content. À Paris ça a été mal perçu... Je trouvais ça fou !".