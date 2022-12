Pourquoi Pelé s’appelait Pelé ?

Le vrai nom de Pelé n’est pas Pelé mais Edson Arantos do Narascimento. Alors d’où lui vient cette appellation.

Pelé s’est éteint jeudi soir à l’âge de 82 ans. Celui qui était considéré comme le plus grand joueur de tous les temps et aussi le Brésilien le plus connu n’est plus.

Il reste jusqu’à aujourd’hui comme le seul joueur ayant remporté la Coupe du Monde à trois reprises. C'est la moitié des sacres de la Seleçao dans cette compétition. Même s'il n'a jamais évolué en Europe, il est celui qui a fait rêver tant de générations.

Pelé, un surnom dont il a hérité par hasard

Mais d’où lui vient ce nom Pelé, car à l’origine il s’appelle Edson Arantos do Nascimento. Comme tous les Brésiliens, il a droit à un sobriquet et il l’a hérité dès son plus jeune âge.

Lorsqu’il était enfant, Pelé n’arrivait pas à prononcer correctement le nom du gardien de Vasco de Gama de l’époque. « Bile », qu’il prononçait « Pile ». Ses camarades de classe ont décidé de le surnommé « Pelé » pour se moquer.

A noter que le plus grand joueur ghanéen de l’histoire porte aussi le nom de Pelé, il s’agit d’Abedi l’ancien marseillais. Mais bien sûr, aucun lien de parenté avec « O Rei ».