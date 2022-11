Qui est le joueur ayant remporté le plus de fois la Coupe du monde de football ?

Savez-vous quel est le joueur qui a remporté le plus de fois le Mondial ? GOAL vous dévoile le nom de cette légende du football.

Championne du monde en 2018, l'équipe de France va tenter de conserver son titre lors de l'édition 2022 qui se jouer au Qatar, du 20 novembre au 18 décembre.

Si la France venait à réaliser le doublé, plusieurs joueurs présents en 2018 (et sélectionnés en 2022) pourraient ainsi devenir deux fois champions du monde. Mais savez-vous qui est le joueur qui a remporté le plus de fois le plus prestigieux trophée du football ?

Qui est le joueur ayant remporté le plus de fois la Coupe du monde ?

Le joueur qui a le plus de fois remporté la Coupe du monde est Pelé. Avec le Brésil, l'attaquant a été sacré en 1958, en 1962 et en 1970.

Pelé a participé quatre fois à la Coupe du monde et n'a ainsi échoué qu'une fois dans la quête du titre mondial. C'était en 1966, lors de la Coupe du monde organisée en Angleterre et le Brésil de Pelé avait été éliminé au premier tour. Une élimination qui avait surpris la planète entière puisque le Brésil était alors double tenant du titre.

Meilleur joueur de l'histoire du football, Pelé possède de nombreux records lors de la Coupe du monde : il en est le plus jeune buteur, le plus jeune finaliste et le plus jeune vainqueur. En revanche, il n'est pas le plus jeune joueur à avoir participé à la Coupe du monde.

Qui sont les joueurs qui ont remporté deux fois la Coupe du monde ?

Si Pelé est à ce jour, l'unique joueur à avoir remporté trois fois la Coupe du monde, plusieurs joueurs ont été sacrés à deux reprises.

Quatre joueurs italiens ont remporté la Coupe du monde en 1934 puis en 1938 : Giovanni Ferrari, Guido Masetti, Giuseppe Meazza, qui a donné son nom stade où jouent l'AC Milan et l'Inter Milan et Eraldo Monzeglio.

Ils sont également quinze joueurs brésiliens à pouvoir se vanter d'avoir gagné deux fois la Coupe du monde.

Treize d'entre eux ont fait le doublé 1958-1962. Il s'agit de : Bellini, Carlos José Castilho, Didi, Djalma Santos, Garrincha, Gimar, Pepe, Mauro Ramos Nilton Santos, Vava, Mario Zagallo, Zito et Zozimo.

Deux joueurs de la Seleção ont été titrés en 1994 puis en 2002. Il s'agit du latéral Cafu et de l'attaquant Ronaldo.

Cafu et Ronaldo peuvent nourrir de gros regrets puisqu'ils ont joué et perdu la finale de la Coupe du monde 1998 contre la France. S'ils avaient gagné, ils seraient aujourd'hui au même niveau que Pelé avec trois couronnes mondiales !

Enfin, parmi les double vainqueurs on trouve un argentin. Le rugueux défenseur Daniel Passeralla. Il a remporté la Coupe du monde 1978 (organisée en Argentine) puis la Coupe du monde 1986 jouée au Mexique.

