Qui était Pelé, l’ancien footballeur brésilien tout juste décédé ?

Le monde du football pleure Pelé. De l’avis de nombreux spécialistes, il s’agissait du meilleur joueur de tous les temps.

Deux ans après Diego Maradona, une autre icône du football mondial vient de disparaitre. A 82 ans, l’illustre Pelé, de son nom complet Edson Arantes do Nascimento, vient de rendre son dernier soupir. Des suites d’un cancer, il s’est éteint dans son pays, le Brésil. Une disparition qui provoque une véritable onde de choc.

Pelé, un monument du foot s’éteint

Car Pelé, ce n’était pas n’importe qui. De l'avis de nombreux observateurs, du moins les plus âgés, il s’agit du plus grand footballeur de tous les temps. Une distinction qui peut être discutée et débattue, mais les chiffres et les statistiques parlent en sa faveur. « O Rei », c’est comme ça qu’il était surnommé, est le seul à avoir remporté à trois reprises la Coupe du Monde.

En 1958, en 1962 et en 1970, Pelé a mené sa Seleçao sur le toit de la planète. Ses prestations durant ces trois épreuves du Mondial ont été éblouissantes. Il est alors entré dans la légende, et personne n’a pu l’égaler.

Des records et accomplissements à la pelle

Il reste d’ailleurs toujours le meilleur buteur de l’histoire de la sélection auriverde, avec 77 réalisations à son actif. Neymar n’est certes pas trop loin, mais sa marque aura tenu pendant plus d’un demi-siècle.

Durant son parcours, Pelé aura aussi réussi à claquer 762 buts, dont 643 pour son club de toujours le Santos FC. Seuls Cristiano Ronaldo (813) et Lionel Messi (764) auront réussi à scorer plus. Cela en dit long sur l’ampleur de la performance réussie par le génie brésilien.

Pelé est aussi celui qui aura fait passer le football dans une autre dimension. C’était la première grande star de ce jeu, et c’est notamment grâce à lui que ce jeu a attiré des sponsors de tous horizons. En 1970, l’action où on le voit faire ses lacets de chaussures siglés Puma était un très grand moment du marketing sportif.

Un grand footballeur et une grande personne

Il a aussi contribué à faire connaitre le football aux Etats-Unis, où le soccer plus précisément. Son passage chez les Cosmos de New York a été prépondérant dans l’essor de ce sport au pays de l’oncle Sam.

Après la fin de sa carrière de joueur, Pelé a aussi joué un rôle clé dans l’avancée de plusieurs causes humanitaires. Il fut notamment parmi les ambassadeurs les plus célèbres de l’UNESCO. Il aura suscité l’admiration sûr et en dehors du terrain. C’est donc un grand footballeur mais aussi un grand homme qui s’est éteint. Repose en paix, le Roi !