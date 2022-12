Pourquoi Pelé n'a-t-il pas joué en Europe ?

L'un des plus grands joueurs de tous les temps était dans le collimateur de clubs comme le Real Madrid, la Juventus et d'autres.

Pelé a marqué l'histoire sur les terrains européens, représentant toujours l'équipe nationale brésilienne et Santos. Cependant, le Roi du football n'a jamais joué pour un club européen, ce qui est impensable à l'heure actuelle où les plus grandes stars du football s'affrontent sur le Vieux Continent. En regardant le passé avec les yeux du présent, il est impossible de ne pas se demander : pourquoi ?

Pelé-Real Madrid, un acte manqué

Il est évident que le plus grand footballeur de l'histoire a reçu des offres pour jouer dans le football européen. Ils venaient surtout d'Espagne et d'Italie. Des années plus tard, Pelé a également révélé qu'il avait été repéré par Manchester United à la fin des années 1960. Son séjour au Brésil, et à Santos, a une réponse plus rapide et une autre un peu plus longue. Nous allons livrer les deux ici.

La réponse la plus courte est simple : Pelé ne pensait pas devoir quitter son pays pour être plus valorisé et Santos ne voulait en aucun cas vendre le joueur le plus important de son histoire. Et ce ne sont pas les offres qui ont manqué pour le roi du football. Peu après le titre de la Coupe du monde 1958, le Real Madrid aurait tenté de s'emparer du jeune joueur de Santos afin d'ajouter encore plus de talent à l'équipe qui dominait les compétitions européennes.

L'Italie lui a fait les yeux doux

La nouvelle de l'intérêt du Real Madrid pour Pelé reviendra dans les années 1960 et, comme Pelé lui-même le révèle dans son autobiographie, déjà dans la dernière ligne droite de sa carrière, dans la période entre son départ de Santos et son arrivée au NY Cosmos. Les madridistas n'étaient que des vœux pieux. Outre le Real Madrid, le trio de géants italiens, la Juventus, le Milan et l'Inter Milan, a également tenté à plusieurs reprises de faire signer Pelé.

Arquivo Santos FC

Dans le livre "Bola Fora" (Balle au vent), écrit par le journaliste Paulo Vinícius Coelho, il est dit que Milan a essayé de signer le Roi en 1963. Dans son autobiographie, Pelé lui-même se souvient des propositions faites par les présidents de l'Inter Milan et de la Juventus, à différentes périodes de sa carrière - la Juve a même disputé avec le Real Madrid la signature de la star dans les années 70, avant qu'Edson Arantes do Nascimento n'opte pour le NY Cosmos, aux États-Unis.

Mais la réponse à la question de savoir pourquoi Pelé n'a jamais joué pour un club européen ne peut être donnée que si nous regardons le football du passé sans les lentilles du présent. Le contexte était différent. Le Brésil vit son âge d'or du football de club. Il était plus courant pour les joueurs qui jouaient au Brésil d'être appelés dans l'équipe nationale, et l'équipe nationale était la chose principale, le sommet ultime qui aidait à construire la marque personnelle de chaque athlète.

Ajoutez à cette question sportive, qui n'a commencé à changer que dans les années 1980, les bons contrats que Pelé avait au Brésil et cela s'explique : Pelé n'a pas joué en Europe parce qu'il n'avait pas les besoins financiers ou sportifs pour jouer dans un club européen.