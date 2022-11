Pourquoi Lewandowski ne manque pas au Bayern Munich

Le départ de Lewandowski aurait pu laisser un grand vide au Bayern Munich, mais un joueur surprenant est venu le combler.

Comment remplacer un joueur capable de marquer une cinquantaine de buts par saison ? Voici une question que dirigeants et supporters du Bayern Munich ont dû se poser au moment où Robert Lewandowski a troqué le maillot du Bayern contre celui du FC Barcelone après 8 ans de bons et loyaux services en Bavière.

Choupo-Moting bat Mané dans les sondages

On attendait forcément Sadio Mané, recruté pour 32 millions d’euros et censé remplacer le buteur polonais après un superbe passage à Liverpool. Mais l’international sénégalais peine encore à se montrer assez régulier aux yeux des fans du club. Ces derniers ont d’ailleurs leur nouveau chouchou, et il a de quoi surprendre puisqu’il s’agit... d’Éric Choupo-Moting.

L’ancien Parisien, qui n’a jamais eu plus qu’un rôle de doublure à Munich, avait vu son début de saison retardé par une blessure à l’aine. Mais après cumulé seulement 71 minutes de jeu entre août et septembre, l’international camerounais a grappillé du temps de jeu au mois d’octobre, et il le rend bien. Sur ses neuf derniers matches toutes compétitions confondues, l’attaquant de 33 ans a inscrit 8 buts et délivré 3 passes décisives et a donc été décisif toutes les 49 minutes en moyenne.

Choupo-Moting, de remplaçant à joueur ultra décisif

Face à l’Inter Milan mardi soir, « Choupo » s’est encore illustré avec une superbe frappe des vingt mètres qui a terminé sa course dans la lucarne d’André Onana, mais également pour l’ensemble de sa performance qui lui a permis de recevoir le trophée d’Homme du match. Cela fait désormais 6 matches que Choupo-Moting enchaîne comme titulaire, ce qui ne lui était plus arrivé depuis avril 2021, et ses performances pourraient convaincre Julian Nagelsmann de le positionner encore à la pointe de l’attaque du Bayern.