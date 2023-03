Pourquoi le Real Madrid a joué "You'll Never Walk Alone" après avoir éliminé Liverpool de la Ligue des Champions ?

Un air familier a retenti au Bernabeu après la victoire 1-0 du Real Madrid sur Liverpool, mais pourquoi le célèbre hymne des Reds a-t-il été joué ?

Un seul but de Karim Benzema a permis aux Madrilènes de s'imposer 1-0 et de remporter une victoire retentissante 6-2 sur l'ensemble des deux matches, privant ainsi Liverpool de la moindre chance de venger de la défaite à l'aller à Anfield, mais aussi et surtout de la défaite en finale de la Ligue des champions la saison dernière.

"You'll Never Walk Alone" joué de manière volontaire ?

Le tenant du titre a ainsi validé son billet pour un nouveau quart de finale de la Ligue des champions aux dépens des finalistes de l'année dernière. Mais au moment du coup de sifflet finale, une scène étrange a eu lieu à Santiago Bernabeu. Alors que la musique du Real Madrid retentit habituellement dans l'enceinte madrilène, c'est l'hymne des Reds qui a fait écho à la place.

La célèbre chanson "You'll Never Walk Alone" est un incontournable des soirées d'Anfield, mais après avoir éliminé leurs homologues anglais, les Madrilènes en auront surpris plus d'un en choisissant de la jouer. Et contrairement à ce que certains auraient pu croire, ce n'était pas une erreur, mais bel et bien volontaire de la part du Real Madrid.

Un chambrage de la part du Real Madrid ?

Si, à première vue, les Madrilènes ont semblé se moquer de l'équipe locale, ce geste témoigne en réalité d'un profond respect entre les deux équipes. La chanson a été diffusée à Santiago Bernabeu en guise de remerciement à Liverpool, qui avait apporté son soutien à la suite du décès du président honoraire de Madrid, Amancio Amaro, avant le match aller.

On a pu voir les deux groupes de supporters s'applaudir mutuellement en signe de respect, ce qui constitue une touche de classe de la part de l'équipe de la Liga. Alors que la compétition européenne d'élite continue de réjouir les Madrilènes malgré une campagne décevante en championnat, l'équipe de Jurgen Klopp a été éliminée d'une autre compétition et s'est ainsi vue privée de sa dernière chance de remporter un trophée cette saison, un an seulement après avoir été dans la course pour remporter un quadruple titre en 2021-22.

Liverpool va désormais devoir se focaliser sur le championnat et sur sa quête à la qualification pour la prochaine Ligue des champions, mais les Reds vont pouvoir profiter de la trêve internationale et de plus de deux semaines de repos pour tourner la page et aborder la fin de saison au mieux. Liverpool sera de retour à la compétition contre Manchester City, champion en titre, le 1er avril.