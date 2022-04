Pourquoi Cristiano Ronaldo ne joue pas contre Leicester

L'équipe de Ralf Rangnick a besoin d'un résultat positif pour relancer ses espoirs de terminer parmi les quatre premiers, mais elle devra se passer de son meilleur buteur, en l’occurrence Cristiano Ronaldo. Ce dernier malade. L’international portugais manquera en effet ce match de championnat à cause d’un virus.

Ronaldo, 37 ans, a réalisé un triplé lors du dernier match de Premier League de Manchester United, qui a battu Tottenham 3-2, et a joué un rôle crucial dans la qualification du Portugal pour la Coupe du monde 2022 en milieu de semaine.

Mais l'attaquant ne pourra pas aider son équipe dans sa quête d'une place dans le Big Four car il a été écarté en raison de "symptômes grippaux" après avoir été incapable de s'entraîner vendredi.

Cette nouvelle est un coup dur pour l'équipe de Ralf Rangnick qui est déjà privée de son attaquant Edinson Cavani après que l'international uruguayen se soit blessé cette semaine.

Rangnick a déclaré à MUTV : "Il avait des symptômes de grippe avant l'entraînement hier, il ne se sentait pas assez bien pour s'entraîner. Nous avons envoyé un médecin à son domicile ce matin pour vérifier s'il se sentait mieux mais ce n'était pas le cas, donc il n'est pas dans le onze de départ comme il était censé l'être."

Quelles sont les performances de Ronaldo pour Man Utd ?

Ronaldo est le meilleur buteur de United en Premier League cette saison. L'ancienne star du Real Madrid a marqué 12 fois dans le championnat anglais cette année et a délivré trois passes décisives. Il a également joué un rôle essentiel pour la Seleçao en milieu de semaine, en offrant une passe décisive à Bruno Fernandes, lors de la victoire 2-0 des Portugais sur la Macédoine du Nord, synonyme de qualification pour la Coupe du monde.

Quel est l'enjeu pour Man Utd contre Leicester ?

L'équipe mancunienne occupe la sixième place au classement avant d'affronter Leicester. Ils ont quatre points de retard sur Arsenal, quatrième, mais ont joué un match de plus que les Londoniens. Tottenham est également dans la course pour une place en C1 la saison prochaine, avec un point de plus que United et trois de moins que les Gunners.