Pourquoi Arsenal peut se frotter les mains de la sanction envers la Juventus ?

La Juventus a été sanctionnée d'un retrait de 10 points en Serie A, et cette pénalité devrait profiter à Arsenal dans la Ligue des champions 2023-24.

Coup de massue pour la Juventus. Les Bianconeri, qui s'étaient vu retirer 15 points en milieu de saison mais qui ont fait appel de cette décision, ont été sanctionnés en raison d'"irrégularités financières" et de "faux comptes" à Turin. Après avoir retrouvés leurs points il y a quelques semaines et s'être replacé sur le podium de la Serie A, la Juventus a cette fois-ci été sanctionné de dix points.

Un tirage compliqué en C1 ?

Conséquence, la Vieille Dame retombe au classement et quitte les places qualificatives pour la Ligue des champions. Les Bianconeri peuvent contester cette décision, mais en l'état actuel des choses, ils sont relégués à la septième place du championnat italien, à deux journées de la fin de la saison.

En conséquence, la Juve ne jouera pas la Ligue des champions la saison prochaine. Arsenal, en revanche, y participera et pourrait bénéficier d'un coup de pouce opportun avant son retour dans l'élite européenne. En effet, le tirage au sort de la phase de groupes est déterminé par des facteurs tels que les titres et les trophées remportés la saison précédente, ainsi que le coefficient UEFA de chaque club.

Arsenal entre le chapeau 2 et 3

Arsenal, en tant que deuxième de la Premier League mais revenant en Ligue des champions pour la première fois depuis 2016-17, devait être placé dans le chapeau 3. Une présence dans le chapeau 3 exposerait Arsenal à tomber dans un groupe avec deux cadors en cas de manque de réussite au tirage. Les Gunners pourraient par exemple devoir affronter le PSG et le Real Madrid dès la phases de poules ou bien le Bayern Munich et les Merengue dans le pire des cas.

Avec la probable absence de la Juventus et le fait que l'AC Milan affiche un coefficient inférieur à celui des Gunners, l'équipe de Mikel Arteta devrait être remontée dans le chapeau 2, ce qui signifie qu'elle évitera d'affronter une autre équipe de ce secteur, ce qui, en théorie, facilitera son tirage au sort.

Arsenal rejoindra le Real Madrid, l'Inter et l'Atletico Madrid dans le Pot 2 et sera placé dans un groupe avec les équipes des Pots 1, 3 et 4. En conséquence, Arsenal pourrait tout à fait avoir un cador dans le chapeau 1 mais se retrouver ensuite avec deux équipes largement à sa portée dans le chapeau 3 et 4. Comme quoi, l'avenir européen d'Arsenal se tient peut-être à un décision prise à des milliers de kilomètres de Londres.