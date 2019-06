Pourquoi Ada Hegerberg, le premier Ballon d’Or féminin, ne jouera pas la Coupe du monde en France

La première joueuse de l’histoire à remporter le Ballon d’Or féminin ne défendra pas les couleurs de la Norvège en France. Explications.

Elle sera sans doute la grande absente de cette première en . À seulement 23 ans, Ada Hegerberg a pris la décision délicate mais nécessaire à ses yeux de se mettre en retrait de la sélection norvégienne, qualifiée pour ce Mondial. Depuis deux ans et un Euro raté aux , l’attaquante de l’OL n’est plus apparue en équipe nationale. En voici les raisons.

Deux ans après, une blessure toujours ouverte

La Norvège se présente à l’Euro 2017 en position de favorite. Dans ses rangs, de nombreuses joueuses confirmées et une grande espoir : Ada Hegerberg, qui à 21 ans, affole déjà les compteurs. L’expérience tourne au fiasco et la sélection scandinave, battue à trois reprises en autant de rencontres, quitte le tournoi la tête basse, dès la phase de groupes. Qualifiée d’arrogante et d'hautaine par les médias de son propre pays, l’attaquante de l’Olympique lyonnais va prendre une décision sur laquelle elle n’est toujours pas revenue depuis : décliner la sélection nationale. Dans son viseur, la Fédération norvégienne (NFF) qui n’aurait pas fourni assez d’efforts selon elle pour l’égalité hommes-femmes dans le ballon rond.

Si le message a été entendu par les autorités du football norvégien, avec l’instauration dès décembre 2017 de l’égalité des salaires entre les joueurs et les joueuses, le mal serait plus profond selon Hegerberg. Lise Klaveness, la directrice sportive de la NFF, regrettait que les mesures mises en place ne permettent pas de renouer le dialogue avec le Ballon d’Or 2018. "Nous avons besoin de nouer une relation de confiance et de nous parler plus directement, pour trouver un point de départ commun et peut-être l’avoir avec nous après la Coupe du monde", indiquait-elle en mai dernier à AP.

"On verra si ça changera à l’avenir"

Si pour la Coupe du monde 2019 Ada Hegerberg a bien tourné le dos à sa sélection, la joueuse de 23 ans est ouverte au dialogue pour l’avenir. En décembre dernier, sur Canal +, elle expliquait qu’elle pourrait revenir sur son choix dans les prochains mois. "J’ai bien donné mes raisons à la fédération et c’était important pour continuer ma carrière au plus niveau. Je suis fière de mon pays, j’aime mon pays. C’est quand même une grande décision, ça a créé beaucoup de buzz mais les détails restent entre nous (avec la NFF) et on verra si ça changera à l’avenir."

Encore une fois décisive lors du nouveau sacre de l’OL en , avec un triplé contre Barcelone en finale (victoire 4-1), Ada Hegerberg n’a logiquement pas été retenue dans la liste des 23 joueuses norvégiennes pour le Mondial en France. Martin Sjögren, sélectionneur de cette équipe, s’était déjà fait une raison. "En tant qu’entraîneur, vous devez vous concentrer sur les joueuses qui souhaitent faire partie de l’équipe et Ada ne le fait pas. Nous respectons cela et nous avons travaillé dur avec les autres joueuses et elles ont fait un excellent travail."

Pour le plus grand regret des passionnés du ballon rond, le premier Ballon d'Or féminin ne sera donc pas de la partie en France malgré les nombreux appels du pied de son pays. Adversaire de la France dans le Groupe A, la Norvège est déjà focalisée sur la compétition. De son côté, en qualité de consultante pour France Football, Ada Hegerberg sera aussi de la partie même si le terrain ressentira bien son absence.