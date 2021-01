Pour Vazquez, le Real n'a pas l'avantage dans la course au titre

Le Real Madrid est peut-être en tête de la Liga, mais son attaquant Lucas Vázquez estime que le rival de l'Atlético, a l'avantage dans.

Lucas Vázquez a juré que le «continuera à se battre jusqu'à la fin» dans la course au titre de la , mais il admet que les rivaux de l' ont l'avantage.

Vázquez a marqué le premier match lors de la victoire 2-0 du Real Madrid contre le samedi alors que l’équipe de Zinedine Zidane a pris la première place de la pour la première fois depuis octobre.

Une série de trois défaites en six matchs a vu le Real avoir un peu de mal en novembre, mais Madrid a maintenant devancé l’Atleti d’un point, bien que l’équipe de Diego Simeone ait trois matchs en main.

Bien que le Real soit champion en titre et le club le plus titré de la compétition, Vázquez admet qu’il ne pense pas que l’équipe de Zidane ait l’avantage en Liga cette saison. "La ligue a été très compétitive. Il n'y a pas de matchs faciles parce que chaque équipe nous complique la tâche", a déclaré le joueur de 29 ans.

"L’Atlético a l’avantage, mais nous continuerons à nous battre jusqu’à la fin pour tout". Marcos Asensio a marqué le deuxième but au stade Alfredo Di Stéfano pour permettre à Madrid de rebondir après avoir perdu des points contre l'humble Elche lors d'un match nul 1-1 mercredi.

L'attaquant de 24 ans a inscrit son premier but de la campagne 2020-21 lors de la victoire contre le Celta, huitième, après avoir obtenu sept titularisations et huit matches en tant que remplaçant cette saison en Liga. Asensio a débuté au sein d'un trio offensif avec Lucas Vázquez et Karim Benzema samedi et l'international espagnol a montré qu'il peut influencer les rencontres quand on lui donne du temps de jeu.

"C’est un long processus, je savais que ce serait difficile, mais je commence à avoir plus de minutes, plus de matchs à mon actif et maintenant nous voyons les résultats", a déclaré Asensio.

Ce dernier a marqué et a fourni une passe décisive lors de cette victoire sur le Celta Vigo. L'international espagnol a passé environ un an à l'infirmerie pendant la saison 2019/20 après avoir subi une grave blessure au genou lors d'un match amical de pré-saison. Il a commencé son troisième match consécutif pour les merengue contre le club galicien. Une bonne nouvelle de plus pour Zidane.