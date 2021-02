Pour Tuchel, Mbappé est le requin anti-Messi

Manger à la table de Lionel Messi, ou manger Messi ? Thomas Tuchel a sa petite idée.

Kylian Mbappé utilisera sa mentalité de «requin» pour tenter d'écarter Lionel Messi et Cristiano Ronaldo au sommet du football mondial, selon Thomas Tuchel.

Lauréat de la Coupe du monde en 2018, Mbappé s'est imposé comme l'une des principales stars du football depuis sa percée à Monaco, mais il lui reste encore du chemin à faire pour égaler Messi et Ronaldo.

Désormais au Paris Saint-Germain, l'attaquant n'a jusqu'à présent terminé que quatrième au Ballon d'Or, tandis que les deux grandes stars ont remporté le prix 11 fois à eux deux.

Mbappé attend également toujours un premier triomphe en Ligue des champions, perdant avec le PSG lors de la finale de la saison dernière, n'ayant pas réussi à marquer lors des huitièmes de finale du tournoi 2019-20.

Le joueur de 22 ans a cependant rapidement fait amende honorable, réussissant un triplé à Barcelone lors du match aller de la semaine dernière.

Mbappé n'est devenu que le 10e joueur à marquer un triplé à l'extérieur contre Barcelone, et seulement le deuxième - après Andriy Shevchenko en 1997 - à le faire en Ligue des champions.

La performance de Mbappé lors d'une fameuse victoire 4-1 a été considérée comme un moment d'anthologie.

Si Mbappé veut s'établir comme le meilleur du monde, l'ancien entraîneur du PSG Thomas Tuchel dit qu'il doit rééditer de telles performances.

"Ils ne se retireront jamais, jamais de leur plein gré. Ils ne se retireront jamais", a déclaré le patron de Chelsea à BT Sport. «S'il veut être là, il doit les écarter.

«C'est clair: à ce niveau, personne ne se retirera pour lui.

"Faire un coup du chapeau au Nou Camp est un message et c'est ce qu'il exige de lui-même. C'est son potentiel, c'est ce qu'il a en lui. Il est encore jeune, il a encore faim, il est un requin dans sa mentalité. .

"Il veut saisir tout ce qu'il peut avoir. C'est la mentalité dont vous avez besoin, et je le pense de la manière la plus positive parce que c'est un gars sympa en privé et en personne.

"C'est un gars sympa, super intelligent, super drôle, mais une fois sur le terrain, c'est un requin. C'est ce que sont les grands. S'il y a une goutte de sang dans l'eau, ils arrivent."

"C'est Kylian, et s'il veut arriver au niveau des gars que vous avez mentionnés [Messi et Ronaldo] - parce qu'ils sont là depuis des années et des années et des années - je ne pense pas qu'ils soient prêts à se retirer simplement parce que il arrive.

"Il doit le prendre. Je pense qu'il fera tout pour le faire."