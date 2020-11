Pour Tony Cascarino, "le vrai Eden Hazard s'est éteint au Real Madrid"

Eden Hazard au ? Pour l’instant, le mariage entre le Belge et les champions d’ est loin d’être parfait. Recruté contre 100 millions d’euros lors de l’été 2019, l’ancienne star de n’arrive pas à montrer la pleine mesure de son talent dans la capitale espagnol.

S’il a décroché le titre en dès sa première saison, Eden Hazard est loin d’y avoir apporté une grande contribution. Avec seulement un but en seize matches de championnat, l’ancien ailier du LOSC a passé le plus clair de son temps à l’infirmerie, se battant contre des problèmes musculaires puis une blessure à la cheville.

"Eden Hazard est un joueur incroyablement doué, mais il a vécu une période très difficile depuis qu'il est parti au Real Madrid pour autant d'argent", a déclaré Tony Cascarino à talkSPORT.

"Les blessures et évidemment la pandémie de coronavirus ne l’ont pas aidé, cela a affecté sa carrière, mais quel talent il peut être pour la ."

