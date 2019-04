Pour Pelé, Mbappé "est en train de passer des tests pour devenir le roi"

Présent à Paris pour y rencontrer l'attaquant du PSG, Kylian Mbappé, le Brésilien Pelé a confié tout le bien qu’il pensait du jeune Champion du Monde.

C'est l'histoire d'une rencontre entre une légende vivante, et un talent brut rêvant de marcher sur ses pas. Ce mardi, à Paris, le Brésilien Pelé a rencontré l'attaquant français Kylian Mbappé, eux qui ne cessent de se flatter par médias interposés depuis la Coupe du Monde remportée et surtout marquée de son empreinte par le jeune joueur évoluant au . Avant cette entrevue aux répercussions médiatiques certaines, l'ancienne gloire de la Seleçao s'est prêtée au jeu des interviews. L'occasion pour lui de se confier sur le natif de Bondy, considéré par l'ensemble de la planète football comme son digne successeur.

"En vrai, il n’est pas si beau que moi (rires) ! Plus sérieusement, ce qui nous rapproche, c’est cette capacité qu’il a de résoudre le jeu. C’était l’un de mes grands atouts pendant ma carrière, celui de comprendre et de trouver une solution en une seconde, avec par exemple des changements d’orientation. Il me ressemble de ce côté-là", a d'abord confié Pelé, confirmant les similitudes entre les prouesses réalisées par l'attaquant du PSG et celles que lui réalisait à l'époque.

"Il va devenir le meilleur du monde"

"Pour être comme moi, il ne pourra pas. Mes parents ont fermé l’usine (rires). Mais il a la possibilité d’avoir la même chance que j’ai eue dans le football. J’avais ce don, ce don de dieu et j’ai eu beaucoup de chance. Après, c’est ce que je dis souvent aux plus jeunes, aujourd’hui, le foot est beaucoup plus physique qu’à mon époque. Il faudra que Mbappé soit très bien préparé physiquement pour atteindre ses objectifs", a-t'il ajouté, en bon conseiller qu'il est, dans des propos rapportés par Le Parisien.

​

"Qu’est-ce qui lui manque ? Pas grand-chose. Peut-être le jeu de tête, l’impulsion et le saut. C’est ce qui nous différencie encore car j’avais beaucoup d’impulsion. J’allais très haut et j’inscrivais beaucoup de buts de la tête (...) Il s’entraîne pour devenir le roi. Il est en train de passer des tests pour devenir le roi. Il a encore beaucoup d’étapes devant lui. Il est jeune, il vient de commencer", a aussi analysé Pelé, avant de se montrer plus précis dans son analyse du jeune prodige tricolore.

"Dans le foot, on ne sait pas toujours tout. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Enfin, apprendre non, c’est quand on est enfant qu’on apprend. Mais on peut toujours améliorer son jeu, ses mouvements. Si je peux lui donner un conseil, c’est de prendre soin de son corps et de lui. La technique, il l’a déjà. Le physique est l’aspect le plus important pour un athlète de nos jours. Il n’a pas besoin de partir du PSG. Il doit continuer à jouer de la même manière parce qu’il va devenir le meilleur du monde. Ça, c’est important. Si on doit faire une comparaison avec Pelé, Pelé n’est jamais sorti de Santos pour être le meilleur joueur du monde".

Une chose est sûre, si pousser trop loin et trop longtemps la comparaison avec le Brésilien ne sera pas d'une grande utilité pour le joueur formé à l'AS , il est en tout cas bien parti pour réaliser une carrière au sommet, lui qui, à 20 ans seulement, fait d'ores et déjà l'unanimité de par son talent surréaliste.