Pour Lukaku, le racisme freine le développement de la Serie A

Dernière victime des débordements racistes qui sévissent en Italie, Romelu Lukaku, l'attaquant de l'Inter Milan, a pris position sur le sujet.

Une fois de plus, l' a été frappée par un acte raciste, et c'est un joueur tout juste débarqué en , Romelu Lukaku, qui en a été victime. Le buteur de l'Inter avait été la cible de cris de singes lors du déplacement de son équipe à , dans un stade n'en étant pas à son coup d'essai.

Après cet incident, le communiqué ahurissant de la Curva Nord, un groupe des supporters de son propre club, avait de quoi surprendre. Ce groupe niait tout acte raciste dans ces cris de singe, destiné selon lui à "déstabiliser les adversaires". Une preuve de plus que le problème qui gangrène la ces derniers mois se veut de plus en plus profond, inquiétant les principaux acteurs de ce sport.

"Le football est international, le football est multiculturel"

Dernière victime de ces comportements inacceptables, Romelu Lukaku avait posté un message de tolérance sur Instagram. "Le football est un jeu qui doit être apprécié par tous et on ne peut accepter toute forme de discrimination qui nuirait à la réputation de notre sport. J’espère que les fédérations du monde entier vont réagir fermement sur toutes ces formes de discrimination (...) Mesdames et messieurs, on est en 2019. Plutôt que d’avancer, on recule. Je pense que nous, en tant que joueurs, devons nous unifier pour garder ce jeu propre et profitable pour tous", avait notamment écrit le Belge.

Ce vendredi, dans l'édition italienne de Rolling Stone, Romelu Lukaku a de nouveau abordé le sujet, affirmant que ce genre de dérives constituent un frein à l'arrivée de joueurs de talents en Italie.

"Le football est international, le football est multiculturel, donc si vous voulez vraiment attirer les meilleurs joueurs du monde, vous devez vous assurer de les accueillir à bras ouverts parce qu'eux sont disposés à s'adapter à la culture du pays. Je pense que c'est vraiment important de ne pas les discriminer et de profiter de ce qu'ils apportent dans le pays", a ainsi confié l'ancien joueur de . Lucide.